Преднината на настоящия президент е 21%, сочат данните към момента

683 Графика: Dir.bg, Стоян Гогов

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Настоящият държавен глава Илияна Йотова води убедително пред опонента си Андрей Гюров с цели 21 процента, според 95% от паралелното преброяване на "Тренд".

Йотова получава 59% срещу 38% за Гюров, сочат данните, излъчени по Нова телевизия.

Това е в пъти повече от данните, които излизаха от екзитпола по-рано.

При първите данни на социолозите от "Тренд" от екзитпола към 19 часа разликата между Йотова и Гюров бе доста по-малка - около 8% - 51,6% от гласувалите, а за опонента й Андрей Гюров - 43,4 на сто. Отново според екзитпола опцията "Не подкрепям никого" в бюлетината са избрали 5 на сто от отишлите до урните.

Избирателната активност, според агенцията, е 29 на сто към 19.00 часа.

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