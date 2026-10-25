"Тренд" при 90% паралелно преброяване: Йотова с над 5% пред Гюров
За Костадин Костадинов са гласували 12.5%, за Радостин Василев - 4%, за Ивелин Михайлов - 3.8%, за Иван Христанов - 2.2%, всички останали кандидати са получили общо 6 на сто
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36% за Илияна Йотова срещу 30.8% за Андрей Гюров показват резултатите от 90% паралелно преброяване на президентските избори на агенция "Тренд".
Президентски избори 2026
Според данните за Костадин Костадинов са гласували 12.5%, за Радостин Василев - 4%, за Ивелин Михайлов - 3.8%, за Иван Христанов - 2.2%.
Всички останали кандидати са получили общо 6 на сто от вота.
"Не подкрепям никого" в бюлетината са отбелязали 4.6%.
Избирателната активност е 21.9%.