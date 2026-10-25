Добавете ни като предпочитан източник в Google
Facebook
Viber
Messenger
WhatsApp
X
Telegram
LinkedIn
Mail
Pinterest
Copy link
Чуйте статията:
получава 36.5% от гласовете, Илияна Йотова - 31%, показват данните на агенция Андрей Гюров "Тренд" от 100% паралелно преброяване на президентските избори.
За
са гласували 12.3%. За Радостин Василев - 4%, за Ивелин Михайлов - 3.7%, за Иван Христанов - 2.2%. Костадин Костадинов
Всички останали кандидати събират общо 5.8%.
"Не подкрепям никого" са отбелязали 4.5% от гласувалите.
По данни на
"Мяра" при 100% паралелно преброяване Йотова е с 35%, а Гюров - с 31,9%. Според 100% паралелно преброяване на "Маркет Линкс" Гюров е първи с 33,5%, а Йотова е с 32,7%. Според 100% паралелно преброяване на "Алфа Рисърч" Йотова е с 34,6%, Гюров - с 32,7%.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Избирателната активност е 22.3%.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
Facebook
Viber
Messenger
WhatsApp
X
Telegram
LinkedIn
Mail
Pinterest
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.