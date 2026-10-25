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Илияна Йотова получава 36.5% от гласовете, Андрей Гюров - 31%, показват данните на агенция "Тренд" от 100% паралелно преброяване на президентските избори.

Президентски избори 2026

За Костадин Костадинов са гласували 12.3%. За Радостин Василев - 4%, за Ивелин Михайлов - 3.7%, за Иван Христанов - 2.2%.

Всички останали кандидати събират общо 5.8%.

"Не подкрепям никого" са отбелязали 4.5% от гласувалите.

По данни на "Мяра" при 100% паралелно преброяване Йотова е с 35%, а Гюров - с 31,9%. Според 100% паралелно преброяване на "Маркет Линкс" Гюров е първи с 33,5%, а Йотова е с 32,7%. Според 100% паралелно преброяване на "Алфа Рисърч" Йотова е с 34,6%, Гюров - с 32,7%.

Избирателната активност е 22.3%.

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: Йотова е с 35%, Гюров с 31,9%
Виж още "Мяра" при 100% паралелно преброяване: Йотова е с 35%, Гюров с 31,9%

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