"Тренд": Половината българи искат да управлява кабинетът "Радев", "Възраждане" изпревари ДБ
При избори днес ПБ печели 38,3%, ГЕРБ втори с 14,2%, следват ПП с 9,7%, партията на Костадинов - 8,6%, ДБ - 6,9%, а след тях е ДПС с 6,2%
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"Прогресивна България" запазва водачеството си с повече от двойна преднина пред вторите от ГЕРБ. "Продължаваме промяната" и "Възраждане" увеличават електоралната си подкрепа след президентските избори. Регистрира се ръст в положителните оценки към президентската институция. Близо две към едно е съотношението между предпочитащите правителството на Румен Радев да продължи да управлява и тези, които искат предсрочни парламентарни избори.
Кабинетът "Радев"
Това сочат данните от ноемврийското проучване на данни от проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и политическите формации. Изследването е реализирано в периода между 14 и 21 ноември 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст 18+.
"Прогресивна България" запазва първата позиция с подкрепата на 38,3% от гласуващите, следвана от ГЕРБ-СДС с 14,2%. И при двете формации не се регистрира съществена промяна спрямо предходния месец.
След президентските избори се отчита ръст в електоралната подкрепа за "Продължаваме промяната" и "Възраждане".
ПП заема третата позиция с 9,7%, отбелязвайки ръст от 1,6 процентни пункта спрямо октомври. "Възраждане" увеличава подкрепата си с 2,3 процентни пункта до 8,6%, измествайки ДБ от четвъртото място.
Подкрепата за ДБ остава сходна с тази от предходния месец (6,9%). ДПС получава подкрепата на 6,2% от гласуващите. Под прага за влизане в парламента остават БСП (3,8%), МЕЧ (3,6%), "Величие" (2,9%) и "Сияние" (2,2%).
Половината от българите (50%) предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява, докато 26% смятат, че е по-добре да се проведат предсрочни парламентарни избори.
Подкрепата за провеждането на нови избори очаквано е концентрирана сред електоратите на опозиционните формации - близо две трети от избирателите на ГЕРБ, шестима на всеки десет избиратели на ПП и ДБ, както и четирима на всеки десет привърженици на "Възраждане" и ДПС.
През ноември 23% от българите оценяват положително работата на 52-рото Народно събрание, докато 65% дават отрицателна оценка. Правителството се ползва с одобрението на 35% от българите, а отрицателните оценки достигат 53%.
И при двете институции делът на положителните оценки остава без промяна спрямо предходния месец, но отрицателните оценки продължават да нарастват.