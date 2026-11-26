При избори днес ПБ печели 38,3%, ГЕРБ втори с 14,2%, следват ПП с 9,7%, партията на Костадинов - 8,6%, ДБ - 6,9%, а след тях е ДПС с 6,2%

6207 Снимка: БТА

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"Прогресивна България" запазва водачеството си с повече от двойна преднина пред вторите от ГЕРБ. "Продължаваме промяната" и "Възраждане" увеличават електоралната си подкрепа след президентските избори. Регистрира се ръст в положителните оценки към президентската институция. Близо две към едно е съотношението между предпочитащите правителството на Румен Радев да продължи да управлява и тези, които искат предсрочни парламентарни избори.

Това сочат данните от ноемврийското проучване на данни от проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и политическите формации. Изследването е реализирано в периода между 14 и 21 ноември 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст 18+.

"Прогресивна България" запазва първата позиция с подкрепата на 38,3% от гласуващите, следвана от ГЕРБ-СДС с 14,2%. И при двете формации не се регистрира съществена промяна спрямо предходния месец.

След президентските избори се отчита ръст в електоралната подкрепа за "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

ПП заема третата позиция с 9,7%, отбелязвайки ръст от 1,6 процентни пункта спрямо октомври. "Възраждане" увеличава подкрепата си с 2,3 процентни пункта до 8,6%, измествайки ДБ от четвъртото място.

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Подкрепата за ДБ остава сходна с тази от предходния месец (6,9%). ДПС получава подкрепата на 6,2% от гласуващите. Под прага за влизане в парламента остават БСП (3,8%), МЕЧ (3,6%), "Величие" (2,9%) и "Сияние" (2,2%).

Половината от българите (50%) предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява, докато 26% смятат, че е по-добре да се проведат предсрочни парламентарни избори.

Подкрепата за провеждането на нови избори очаквано е концентрирана сред електоратите на опозиционните формации - близо две трети от избирателите на ГЕРБ, шестима на всеки десет избиратели на ПП и ДБ, както и четирима на всеки десет привърженици на "Възраждане" и ДПС.

През ноември 23% от българите оценяват положително работата на 52-рото Народно събрание, докато 65% дават отрицателна оценка. Правителството се ползва с одобрението на 35% от българите, а отрицателните оценки достигат 53%.

И при двете институции делът на положителните оценки остава без промяна спрямо предходния месец, но отрицателните оценки продължават да нарастват.

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