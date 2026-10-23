"Тренд": Йотова-Вълчев - 45,9%, Гюров-Кандев - 27,8%, Костадинов-Волгин - 10,9%
Дистанцията между първите от близо 23% в края на септември и началото на октомври пада до 18% в края на кампанията
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Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев остава лидер с 45,9% сред заявилите, че ще гласуват на предстоящите избори, следвана от Андрей Гюров и Георги Кандев с 27,8% и Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,9% от гласуващите.
Президентски избори 2026
Това показват данните от изследване на социологическата агенция "Тренд".
Проучването е проведено в периода 4-20 октомври 2026 г. сред 1002 пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" по поръчка на вестник "24 часа". Максимално допустимата стохастична грешка е ± 3.1%.
Двойката Радостин Василев и Красимир Манов заема четвърта позиция с 3,2% подкрепа, а Иван Христанов и Стоянка Черкезова и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева съответно с 2,4% и 2,2% от гласуващите.
Декларираната избирателна активност за президентските избори на 25 октомври остава 47% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната. В абсолютни стойности това са малко под 2,5 милиона души, които заявяват, че ще упражнят правото си на глас.
От агенцията посочват, че следва да се има предвид, че реалната избирателна активност традиционно може да се окаже по-ниска от декларираната. Според "Тренд" балотажът на предстоящите президентски избори между Илияна Йотова и Андрей Гюров е сигурен.
Предизборната кампания не променя подредбата на кандидатите, но агенцията регистрира известно намаляване на разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки. Дистанцията от близо 23 процентни пункта в края на септември и началото на октомври пада до 18 пункта в края на кампанията, добавят от социологическата агенция.