Дистанцията между първите от близо 23% в края на септември и началото на октомври пада до 18% в края на кампанията

4578 Графика: rctrend.bg

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Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев остава лидер с 45,9% сред заявилите, че ще гласуват на предстоящите избори, следвана от Андрей Гюров и Георги Кандев с 27,8% и Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,9% от гласуващите.

Това показват данните от изследване на социологическата агенция "Тренд".

Проучването е проведено в периода 4-20 октомври 2026 г. сред 1002 пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" по поръчка на вестник "24 часа". Максимално допустимата стохастична грешка е ± 3.1%.

Двойката Радостин Василев и Красимир Манов заема четвърта позиция с 3,2% подкрепа, а Иван Христанов и Стоянка Черкезова и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева съответно с 2,4% и 2,2% от гласуващите.

Декларираната избирателна активност за президентските избори на 25 октомври остава 47% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната. В абсолютни стойности това са малко под 2,5 милиона души, които заявяват, че ще упражнят правото си на глас.

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От агенцията посочват, че следва да се има предвид, че реалната избирателна активност традиционно може да се окаже по-ниска от декларираната. Според "Тренд" балотажът на предстоящите президентски избори между Илияна Йотова и Андрей Гюров е сигурен.

Предизборната кампания не променя подредбата на кандидатите, но агенцията регистрира известно намаляване на разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки. Дистанцията от близо 23 процентни пункта в края на септември и началото на октомври пада до 18 пункта в края на кампанията, добавят от социологическата агенция.

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