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Първият тур на президентските избори в неделя постави антирекорд със своята ниска активност. До урните отидоха малко над 1,5 милиона гласоподаватели, като активността се очертава около 22%. За сравнение, през 2016 г. на първия тур на президентския вот гласуваха близо 4 милиона души, а през 2021 г. - около 2,5 милиона. 

Президентски избори 2026

Обичайно избирателната активност на президентските избори е по-висока на първия тур, отколкото на балотажа. Досега има едно голямо изключение от тази тенденция - през 2001 г., когато вторият тур между Георги Първанов и Петър Стоянов привлича повече гласоподаватели след изненадващия резултат на първия тур.

Единственият вот с по-ниско участие е референдумът за АЕЦ "Белене", когато до урните отиват под 1,5 милиона българи, но той не е политически. Без него, първият тур на президентските избори от тази година е с най-ниската активност при изборите за Народно събрание, президент и Европейски парламент в съвременната история на страната. Тук заслужава внимание и фактът, че вотът за ЕП обикновено привлича под 35% от избирателите.

Сред посочените от анализатори причини за слабата активност са негативната кампания, впечатлението, че резултатът е предрешен, и недоверието към политическата класа. От значение е и отсъствието на две големи политически формации - ГЕРБ-СДС и ДПС.

Кое събитие оказа най-голямо влияние върху първия тур на изборите?
Виж още Кое събитие оказа най-голямо влияние върху първия тур на изборите?

За да се постави настоящата активност в исторически контекст, е важно да се проследят както изборите с най-ниско участие, така и тези, които са мобилизирали най-много българи. 

Кои са изборите с най-ниска и с най-висока активност досега у нас?

Референдумът за АЕЦ "Белене" през 2013 г. не е вот за президент, народно събрание или европарламент, но успява да отбележи антирекорд с ниската си активност - едва 20,22%. Една от причините за това е бойкотът на противниците на строежа на нови ядрени мощности. До урните все пак отиват 1 405 463 души.

На изборите за Европейски парламент през 2007 г. активността е само 28,60%. Следващите две европейски изборни кампании в списъка също се отличават със сравнително слаб интерес - активността е 32,64% през 2019 г. и 33,78% през 2024 г. Серията от парламентарни вотове и нестабилни коалиции през последните години също води до отдръпването на избирателите. Така на парламентарните избори през 2024 г. е записан антирекорд от парламентарен вот - до урните отиват едва 34,41% от избирателите. Макар да не влиза в Топ 5, вторият тур на президентските избори от 2021 година също не успява да премине черта от 35%. Тогава активността е 34.84%.

Що се отнася до изборите с най-висока активност, то повечето от тях са в "зората на демокрацията". Рекордът след 1989 г. е през юни 1990 г. Тогава България избира VII Велико народно събрание, което трябва да подготви новата конституция. До урните отиват 90,79% от избирателите - активност, която остава ненадмината и до днес. Броят на българите, гласували тогава също е рекорден и по-голям от сегашното население на страната ни - 6 976 620 души пускат вот за ВНС през 1990 г.

Високото участие продължава и през 1991 г., когато на парламентарните избори гласуват 83,9% от избирателите.

Вотът за президент в началото на 1992 година привлича до урните 75,39% от гласоподавателите на първи тур и 75,9% на втори тур. Изборите за народно събрание през 1994 година са последните с участие на над 75% от избирателите - тогава до урните отиват 75,3% от тях. С много висока активност са и парламентарните избори от 2001 година, когато 67% от избирателите дават своя глас. За сравнение последните избори за парламент от 19 април 2026 г. завършиха с 51,11% избирателна активност.

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