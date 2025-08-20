От септември у нас започва поетапно въвеждане на нов тип контрол по републиканските пътища - измерване на средна скорост чрез камерите на ТОЛ системата.

В началото ще бъдат обхванати 12 отсечки с обща дължина над 140 км, които ще служат като пилотен етап за анализ на ефективността, обяви в ефира на bTV директорът на националното ТОЛ управление проф. Олег Асенов.

Те са подбрани сред участъци с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия, например Долни Дъбник - Телиш.

Общо системата има готовност да обхване 63 отсечки с дължина над 1200 км, като сертифицирането им върви поетапно.

Камерите на ТОЛ системата вече са сертифицирани от Българския институт по метрология и работят с астрономически сверено време, което позволява измерване на средна скорост.

Освен това те могат да засичат и други нарушения - движение в аварийната лента, липса на предпазен колан и използване на телефон по време на шофиране.

"Камерите заснемат силует, а не лица - няма лицево разпознаване, така че личните данни на гражданите не са засегнати", подчерта проф. Асенов.

Той допълни, че нарушенията се регистрират само когато сигурността на разпознаване е над 80%, каквато е практиката и в други европейски държави.

