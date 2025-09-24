Заради новата порция критики за поскъпването на паркирането, кметът напомни, че ДПС-НН няма представителство в СОС

334 Снимка: БТА

Кметът на София Васил Терзиев защити предложението за поскъпването на паркирането в зелената и синята зона на столицата и отговори на обвиненията на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, който нарече безобразно и скандално двойното увеличение на талоните. За паркиране в синя зона ще се плаща 4 лв./час, а в зелена зона – 2 лв./час, предвижда местната власт. Старите цени действаха от 2012 г. насам.

А докато Терзиев се надява столичните общински съветници да го подкрепят за увеличението, то лидерът на ДПС-НН призова СОС да го възпре.

"Призовавам общинските съветници от СОС да спрат безумията на кмета Терзиев и безобразията на ПП-ДБ в София", настоя Пеевски в изявление, разпространено от пресцентъра на партията.

"Вместо да бъдат положени усилия в София, като една достойна европейска столица да има модерни условия за паркиране и адекватна инфраструктура, която да облекчава собствениците на моторни превозни средства и трафика, Терзиев и компания единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората", критикува той.

В отговор Терзиев напомня, че ДПС-НН не е политическа сила, представена в СОС.

"И докато хора без политическо представителство в столицата се опитват да рушат, аз ще продължа усилията да градим заедно. Политиката е действие, не говорене и евтин популизъм. София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно "Д", зарича се Васил Терзиев в пост в социалната мрежа.

Кметът отчита, че в анкетата на Столична община са участвали 22 230 жители на всички части на града, а хората ясно са формулирали в допитването, че "недостигът на паркоместа е най-големият проблем – много време се губи в обикаляне и често се паркира далеч от дома".

"Тези предложения не са на една или друга партия – те са предложения за града, на база на данни от града. Те са резултат от дългата работа на много общински съветници от различни групи, както и от идеите, които успяхме да съберем от гражданите на София. Надявам се тези идеи да получат нужната подкрепа в Общинския съвет, защото работата за София е наша обща отговорност", пише в профила си във Фейсбук столичният кмет по повод новите цени.

Според Терзиев така паркирането ще бъде по-справедливо и удобно, а част от приходите ще остават в общината и ще се използват за нови паркинги, тротоари и по-добра инфраструктура в кварталите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.