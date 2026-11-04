Ако има някакъв финансов разгул, то това е скандалният договор с „Боташ“, посочи депутатът от ГЕРБ

1138 Снимка: кадър БТВ

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"Съжалявам, че нямаше единна дясна кандидатура. Ако колегите от другите десни партии бяха чули нашия призив и бяха се съобразили с това, което предлагахме, мисля, че днес България щеше да има десен президент, но изборите вече са в историята, така че - гледаме напред."

Това заяви в предаването "Лице в лице" депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова. Тя е първият представител на партията, който коментира изминалите президентски избори. На тях ГЕРБ не издигна собствен кандидат, след като лидерът на организацията Бойко Борисов през лятото на няколко пъти призова ПП и ДБ за обща дясна кандидатура. В самия изборен ден на втория тур Борисов каза, че като гражданин е подкрепил гражданина Андрей Гюров, но не можел да застави партията да "даде непоискана подкрепа".

До момента още няма официална политическа оценка от страна на партия ГЕРБ и нейния лидер за отминалите избори.

Запитана какво очаква от президента Йотова, Теменужка Петкова отговори, че "очаква г-жа Йотова да си върши отговорно работата. Изборите приключиха, оттук-нататък г-жа Йотова е президент на всички българи."

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В началото на разговора в студиото Теменужка Петкова коментира думите на премиера Румен Радев, който по-рано през деня заяви: "Финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 година много над 3%, реален, но прикрит, за да можем да влезем в еврозоната. Огромни натрупани неразплатени задължения, които се стовариха върху бюджета за 2026 година и ще продължават да тежат и на бюджета за 2027 година."

"Вече очаквам всичко от тези хора. Ако трябва да сме напълно коректни - през последните пет години най-дълго управлявалите правителства са тези, назначени от Румен Радев като президент. Тези хора не са част от решението, а част от проблема. Ако има някакъв финансов разгул, то това е скандалният договор с "Боташ", каза Теменужка Петкова, която е била министър на енергетиката, както и министър на финансите.

Петкова обърна специално внимание на доклада Сметната палата за АПИ, който откри сериозни финансови нарушения. По думите ѝ целта е била да се прехвърли отговорността на предишни управления.

"За откритите сертификати УС не е одобрил тези разходи и те не са били приети", подчерта тя.

Теменужка Петкова обвини правителството в лъжа и по повод парите във втория пенсионен стълб и идеята 5% осигуровка за втора пенсия да бъдат разделени на две половини и 2,5% да отиват към държавното обществено осигуряване. От мнозинството отрекоха да са разглеждани подобни идеи.

"Най-достойното би било да се извинят. Истерия в опозицията няма, ако има такава, тя е в управляващите. Това правителство няма компетентност и сили да се справи. Целта им е да се намали дефицитът в НОИ, но ще се изземат партиди от пенсионните фондове във втория стълб - това си е чиста национализация", категорична е бившият финансов министър.

Теменужка Петкова заяви, че тези дни се е появила много тревожна информация за това, че ние сме втори по инфлация в ЕС. Към октомври месец тя е 6%.

"Една от причините е свързана с цените на енергоносителите. Хората от дребния бизнес са изпаднали в ужас от това, което предстои. Всички тези увеличения преминават в цените на стоките и услугите, а тях ги плащаме всички ние", каза още Теменужка Петкова от ГЕРБ.

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