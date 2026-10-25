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Политологът Стойчо Стойчев анализира изненадващо малката разлика между водещите кандидати за президент в изборното студио на NOVA. Според първите данни от екзитполовете Илияна Йотова води с минимален аванс пред Андрей Гюров въпреки предварителните прогнози за по-категорична нейна преднина. 

Президентски избори 2026

Стойчев обясни свития резултат с отсъствието на премиера Румен Радев от ежедневните предизборни събрания на настоящия държавен глава. Той отхвърли тезата за наказателен вот срещу управляващите. По думите му парламентарните избори през април са имали характер на критичен вот с преформатиране на партийната система. При такива исторически моменти пред урните застават между 300 000 и 800 000 нетрадиционни гласоподаватели. Тези граждани упражняват правото си еднократно и не повтарят гласуването при следващи кампании.

Стойчо Стойчев направи аритметично изчисление на спада на активността от 3.5 милиона гласували през пролетта до под два милиона днес. Около 600 000 привърженици на ГЕРБ и ДПС са бойкотирали президентските избори волно или неволно. Той даде пример с пасивното поведение на партийните лидери, като Бойко Борисов гласува в последния момент, а Делян Пеевски не се появи публично пред урните. Така очакваната активност от около 2.1 милиона души е паднала до неочаквано ниски нива.

Основната причина за слабата електорална мобилизация според политолога е отсъствието на фигурата с най-висок рейтинг от кампанията на терен.

"Предполагам, че част от липсата на мобилизация е персоналният ангажимент на Румен Радев, тоест пълната липса на персонален ангажимент на Румен Радев с тази кампания. Не става въпрос той само да излезе и да заяви принципна подкрепа пред медиите. Трябваше да бъде с нея всеки ден на срещите по места, както Иван Костов и Ахмед Доган водеха Петър Стоянов през 1996 година", заяви Стойчев.

По думите му избирателите трудно припознават политическото единство без съвместни публични появи.

"През април месец носителят на електорално доверие в "Прогресивна България" беше самият Радев. Обикновените хора не свързват автоматично двамата държавници в чисто персонален план без тяхно общо присъствие. В същото време Йотова се опита да се еманципира, за да избегне обвинения, че ще бъде подставен кандидат", допълни анализаторът.

Според него това тактическо решение е лишило кандидатпрезидентската двойка от максимална подкрепа преди решителния втори тур.

 

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