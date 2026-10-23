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Всичко възможно в целия аспект, с което разполага Българската армия, е мобилизирано за охрана на Черноморския район. Най-важно е, че сме усилили радиолокационното поле в източно направление, както със средства за кинетично въздействие, така и чрез изтребителна разузнавателна авиация на Военновъздушните сили и Военноморските сили. Това каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на Деня за високопоставени гости на многонационалното експериментално учение BOLD ADRA - 26 на летище "Чешнегирово".

Черно море под прицел

Той добави, че е осигурена надеждна картина, за да има ситуационна осведоменост и да се взимат адекватни решения при необходимост.

Министърът определи като изключително полезно експерименталното учение, на което с безпилотни летателни апарати бяха демонстрирани разузнаване, поразяване на цели и заглушаване.

Той коментира, че по отношение на използването на дронове е необходима промяна в нормативната база.

Предвиждат се изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили, а от Министерството на транспортна са подготвили наредба в тази връзка, каза още Димитър Стоянов. По думите му по отношение на вземането на решения за използването им, ще се наложи делегиране на права на командирите на по-ниски нива, заради скоротечните процеси с дронове.

"Вземат се всички мерки, както в национален, така и в коалиционен мащаб. НАТО реагира на база обменената информация, анализа, премерено, без да се ескалира обстановката", каза и  началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

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По отношение на черноморските държави Ефтимов посочи, че по линия на НАТО се работи за изграждане на военноморско командване в Черно море, където водещата страна е Турция.

Проектът е в напреднала фаза, а идеята е да имаме картина в реално време, генериране на сили, анализ и действие при евентуална заплаха, допълни началникът на отбраната.

По-рано днес пред БНТ командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев уточни, че засиленото патрулиране над Черно море ще продължи с превантивна цел. Според него страната ни разполага с подготвени хора и самолети, но има ограничения в радарното покритие, особено при нисколетящи обекти. 

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