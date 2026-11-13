Втора ескадрила изтребители остава невъзможна до 2030 г., некомплектът в армията надхвърля 20%, а връщане на наборната служба не се планира

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Проектобюджетът на Министерството на отбраната за 2027 г. поставя акцент върху модернизацията и превъоръжаването, като над 40 на сто от общия му обем ще бъдат насочени към инвестиции в нова техника, съобщи на брифинг в МО ресорният министър Димитър Стоянов.

Общата финансова рамка на ведомството нараства със 17 на сто до 3,151 млрд. евро в сравнение с 2026 година, което представлява 2,23% от Брутния вътрешен продукт на страната. Наложените финансови ограничения обаче не позволяват провеждането на политика по доходите за военнослужещите и цивилните служители, а разходите за личен състав като цяло остават на досегашните си нива, коментира военният министър.

Разпределението на средствата бележи съществено разместване в сравнение с предходния период. Докато през 2026 г. разходите за персонал са били над половината от бюджета (51,65%), през следващата година това перо пада до 44,54%. За сметка на това капиталовите разходи се увеличават с близо 40% и надхвърлят 1,22 млрд. евро (40,96% от общата сума), а останалите 14,49% са за текуща издръжка.

"За мен този бюджет е бюджетът на ускорената модернизация. При изискване на НАТО капиталовите разходи да бъдат над 20%, ние достигаме 40%. Не помня друга година, в която да сме имали толкова голям процент за капиталови разходи", заяви Стоянов.

Министърът уточни, че първоначалните разчети са предвиждали 2,33% от БВП, но са били коригирани спрямо финансовите възможности на хазната. Съгласуваната с Министерството на финансите прогноза предвижда делът на военните разходи да достигне 2,45% през 2028 г. и 2,55% през 2029 г.

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Насочването на ресурса към техника обаче налага ограничаване на средствата за трудови възнаграждения.

"Политика по доходите няма как да бъде направена при тези ограничения в бюджета на Министерството на отбраната", подчерта Стоянов, като отчете единствено 4 млн. евро за компенсиране на новата минимална работна заплата.

В същото време недостигът на кадри в армията надхвърля 20%. За привличането на нови войници от централния бюджет са отделени 27,5 млн. евро, с които се очаква да бъдат назначени около 1000 души, а след освобождаването на над 400 пенсионирани служители ще се осигури щат за още 300 попълнения.

Основната част от капиталовите инвестиции ще гарантира текущите договори за бойните машини "Страйкър", новите патрулни кораби, бреговите ракетни комплекси и новите изтребители F-16. Българските летци вече имат подготовка за въздушни дежурства в профил "въздух-въздух", но до доставката на системите за самозащита Viper Shield през 2027 г. новите самолети могат да дежурят единствено за национални нужди, а първият договор ще приключи окончателно през 2029 г.

Снимка: БТА

Министърът открои като проблем, че към момента има краен недостиг на обучени водачи на двойки, поради което се водят разговори за обучение на пилоти и в друг център извън САЩ.

По отношение на необходимостта от втора ескадрила бойни самолети Стоянов бе категоричен, че страната ни със сигурност не може да си я позволи финансово до 2030 г.

"Рано е за задълбочени разговори. Да, проучвания се правят - какви са възможностите, финансовите средства, сроковете за доставка и т.н. Имаме амбиции, но няма да се случи в мандата на това правителство", посочи той, добавяйки, че темата все пак ще бъде засегната на среща с представители на американското посолство.

Чрез европейския инструмент SAFE ще бъдат доставени 3D радари, пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T, 155-милиметрови гаубици и боеприпаси за тях на стойност 246,7 млн. евро, както и системи срещу дронове и първите 700 от общо 1040 нови камиона.

Предвижда се също ремонт на двигатели за самолетите МиГ-29, модернизация на авиониката на транспортните C-27J "Спартан", както и придобиването на до шест самолета за гасене на пожари, първите два от които може да пристигнат до края на 2027 г. За първи път ведомството заделя и целеви 5 млн. евро за военни иновации и разработки в българската индустрия.

В началото на декември Министерството на отбраната ще организира кръгла маса за попълването на доброволния резерв и мобилизационния ресурс на страната.

Снимка: БТА

"Не става въпрос за наборна служба или нещо подобно, в друга посока се работи", увери Стоянов и обобщи:

"Българската армия е подценявана повече от 30 години и сега е моментът, в който реално тръгна голямата трансформация с разходването на значителен финансов ресурс. Разбира се, той трябва да бъде съобразен с финансовите възможности на страната ни".

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