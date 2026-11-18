Военният министър бе категоричен, че напрежението в региона нараства и ударите в Черно море няма да спрат.

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Няма никакво значение чии са дроновете, ако те са заплаха за националната сигурност, заяви пред медии в парламента военният министър Димитър Стоянов, който е в парламента за изслушване в комисията по отбрана. Той отговори така на серия медийни въпроси чии са дроновете, които поразяват търговски кораби близо до българските брегове.

"По отношение на това чии са дроновете - има досъдебно производство, отговор трябва да даде Военна прокуратура и съдебната система, а не Министерство на отбраната. Ние не сме разследващ орган. Има ли значение чии са дроновете, ако представляват заплаха за националната ни сигурност? Няма абсолютно никакво значение", бяха точните думи на министъра.

Стоянов бе категоричен, че напрежението в региона нараства и ударите в Черно море няма да спрат.

Министърът каза още, че снимките на морските дронове, които потопиха кораби в края на октомври са предадени на всички наши партньори, но още няма информация чии са те. "От последните случаи снимките, които бяха получени от безекипажните дронове, бяха изпратени на всички наши съюзници и партньори, отговор от тях все още няма. Мина достатъчно дълго време, очакваме отговор от тяхна страна. Това не е случайно", обясни Стоянов.

Запитан защо Румъния сваля дронове с изтребители, а ние - не, министърът отговори, че гражданският трафик над тази част от Румъния, където действат изтребители, е преустановен. В България не е така - гражданският трафик не е спирал. "Всичко, с което разполагаме, е разположено на брега", обясни Димитър Стоянов.

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Министърът изтъкна, че страната ни действа съгласно международно признатите конвенции по морско право. И каза по адрес на политиците от опозицията, че е "лесно на хора, които не носят отговорност за нищо" да дават съвети как да се свалят дронове. "Изключително нелепи са шегите на някои опозиционни лидери в ситуация, когато се губят човешки животи и екипажите от военноморските и военновъздушните ни сили полагат усилия", каза Димитър Стоянов.

По-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира: "Щях да унищожавам дроновете". Те се движат бавно, които са по вода, бавно вървят - изкарвам авиацията, изкарвам системите."

Министър Стоянов още веднъж поздрави всички военни от ВВС и ВМС, които са спасили моряците от последните два поразени близо до нашите брегове кораба.

Пред депутатите от ресорната комисия военният министър заяви, че около 16% от средствата за проекти за следващата година са за такива, свързани със сигурността в Черно море. За България по SAFE се предвижда бюджет от близо 3,27 млрд. евро под формата на заеми. Очаква се всички проекти SAFE да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година.

Димитър Стоянов изрази надежда през следващата година самолетите F-16 да застъпят бойно дежурство, но обясни, че това зависи вече от изпълнението на първия проект за доставка на самолетите F-16 от САЩ.

"Интересът към службата в Българската армия е изключително голям, има формирования, където за едно място има 15 кандидати", каза Димитър Стоянов, цитиран от БТА.

Адмирации за това, което направи по-предният парламент по отношение на автоматизма на възнагражденията на военнослужещите, но тук идва и критичната част. Когато се вкарват такива автоматизми, трябва да се мисли откъде ще дойде и финансирането. Замразяването на автоматизма сега не означава, че през следващата година няма да се мисли в тази посока, каза пред депутатите военният министър.

През 2024 г. беше взето решение от 1 януари 2025 г. базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност в армията да се образува всяка година въз основа на средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година. Основното месечно възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата - за офицери - не по-малко от 1,2, а за офицерски кандидати, сержанти и войници - не по-малко от 1.

Като всеки един министър и аз бих желал военнослужещите и цивилните да получават по-големи заплати, но такива са нашите възможности, каза Димитър Стоянов. Около 44%-45% от бюджета отиват за личен състав. Изискването на нашите съюзници е да бъде под 50% за личен състав и 20% за капиталови разходи. Този път имаме 40% за капиталови разходи и това е единствено и само благодарение на механизма SAFE, каза военният министър.

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