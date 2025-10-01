София е получила само 193 хил. лв. от поисканите 29 милиона за 2025 г., съобщи кметът Васил Терзиев

702 Снимка: Столична община

Столична община алармира за значителни забавяния в преводите на държавни средства по програмата за общинско финансиране, което застрашава разплащанията и реализацията на ключови инфраструктурни проекти в столицата.

По данни на общината, към момента са одобрени 156 проекта по закона за държавния бюджет, но през 2025 г. са получени едва 98 554 лв. и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да бави средствата по програмата за общинско финансиране. Това блокира разплащането по ключови инфраструктурни обекти – ремонта на бул. "Ал. Стамболийски", моста на Бакърена фабрика, който вече е отворен за движение, и ул. "Опълченска", която е завършена.

За всички тях през 2025 г. досега не е изплатен нито един лев. За това алармира кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

От началото на годината общината е получила едва 236 хил. лв. и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден, посочва кметът.

"През 2024 г. поискахме плащания за 11 млн. лв., но получихме само половината. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания постъпиха едва през юли 2025 г. През 2025 г. поискахме нови 29 млн. лв., но досега са преведени само 193 хил. лв.", добавя той.

В същото време Терзиев прави сравнението, че по същата програма други общини вече са получили стотици милиони. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини, цитира той данните.

"Като кмет не мога да допусна политически игри и лицемерие да спират развитието на града. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени изцяло", заявява Васил Терзиев.

"Като кмет не мога да допусна политически игри и забавяне на средства да спират развитието на града. Всяка улица, всеки мост, всяка детска градина са част от ежедневието на всеки софиянец и ще настоявам средствата, които се полагат на гражданите ни, да бъдат изплатени изцяло.", заяви кметът Васил Терзиев.

"София не е сцена за саботаж. Липсата на разплащане от МРРБ за обекти с държавно финансиране затруднява работата по големи строителни обекти, поставя под риск качеството на изпълнение и възможността да се осигури коректно отношение към бизнеса и работещите в столицата", заяви и зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов, цитиран от пресцентъра на Столична община.

