Опозицията ще използва всеки повод за "хиляда порязвания" - протест тук, протест там, атака в парламента, за да се обезсилват управляващите, изтъква бившият премиер

7100 Снимка: БТА

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Меденият месец за кабинета на Румен Радев и "Прогресивна България" приключи, идват тежки изпитания - ще има протести, предупреди от ефира на Bulgaria ON AIR бившият премиер Сергей Станишев.

"Правителството ще трябва да доказва всеки ден в различни направления, че може да се справя", изтъкна бившият лидер на ПЕС и на БСП, анализирайки ситуацията в страната след президентските избори, спечелени от Илияна Йотова.

"Президентските избори са събитието от последните 7 дни. Видяхме, че след първия тур кампанията започна наново. И тук Илияна Йотова се показа в своята същност. Повечето хора, които са гледали дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров, видяха в нейно лице изключително добре подготвен човек, знаещ какво говори и знаещ какво ще прави като президент на България. И резултатът е налице - имаме за първи път имаме жена президент начело на България", каза Сергей Станишев.

И продължи:

"Освен това стана ясно, че "Прогресивна България" "проспаха" първия тур, те смятаха, че може по инерция. Липсваше мобилизация при тях и като действие, и като ангажимент. Това пролича и в резултата. Без максималната мобилизация на БСП - и на първи, и на втори тур - Илияна Йотова много вероятно щеше да влезе на втори тур от втора позиция, защото разликата беше много малка. Така че приносът на БСП и на левицата е много съществен - и психологически, и реален. Но между първи и втори тур имаше нова кампания - премиерът Радев се ангажира лично, това също помогна. Много помогна и това, че се създаде едно усещане за обединяване между ГЕРБ, ПП и ДБ, ДПС - тъй наречената сглобка и просто обществото се раздели на два лагера по много направления.

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Първо - нежеланието да се връща статуквото, защото беше ясно, че ако г-н Гюров беше избран, това щеше да бъде използвано като повод за дестабилизиране на правителството и търсене на предсрочни избори. Това беше очевидно. На президентството се гледаше като барикада, която трябва да бъде превзета, а не като институция, която трябва да работи за обединяване на българското общество."

"Всеки трябва да си вади поуки от тези резултати. Едни казаха, че има огромен отлив от управляващите, което не е вярно. Стана ясно, че хората, които гласуваха през април за "Прогресивна България", не са гласували за партията, те гласуваха еднолично за Румен Радев да оправи нещата, след това всички се разбягаха. Според мен това беше първото изпитание за "Прогресивна България" като политически субект", подчерта бившият премиер.

И изтъкна: "Аз съм сигурен,, че президентът Йотова ще прави това, което обеща - няма да търси самоволен конфликт с правителството, ще търси възможност на трайно уреждане на конфликта в Украйна по мирен път."

Една от ролите на президента е да поставя пред обществото остри проблеми и Йотова ще го прави, каза той.

"БСП имаше нужда от тази победа, защото шамарът, който получихме през април беше много тежък", посочи Станишев. Той даде пример с това, че БСП побеждава на частични местни избори на много неща и направи извода, че партията "не се е отказала да се бори".

"Би било голяма грешка "Прогресивна България" да сметнат, че след като са спечелили президентските избори с кандидата, който те, БСП, ВМРО подкрепиха, че нещата са решени. Напротив, протести очевидно, ще има. И за това има реални причини, защото хората живеят много трудно - цените растат много бързо. Правителството ще трябва да доказва всеки ден в различни направления, че може да се справя. Меденият месец приключи. И оттук нататък ще бъдат съдени по действията им. Затова бих ги посъветвал да се мобилизират и да обясняват всяко нещо - и проблемите, и своите решения. Защото една от слабостите на това управление е много слабата комуникация с обществото, което създава допълнителни трудности, освен обективните. Очевидно е, че ПП и ДБ и въобще опозицията ще използва всеки повод за стратегия на "хиляда порязвания" - протест тук, протест там, атака в парламента едновременно, синхронизирана с протестите, за да се обезсилват управляващите. Това за тях е много сериозен сигнал, освен сигнала, който дадоха избирателите на първия тур", категоричен бе той.

Бившият премиер разчете сигнала от избирателите като предупреждение - "не желаем връщане на старото, но вече ще ви гледаме с други очи".

По повод думите на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че гласоподавателите на тази партия са изиграли съществен принос за победата на Йотова, Станишев коментира:

"Победата има много бащи. Истината е, че в победата на Йотова водещ принос е този на избирателите на "Прогресивна България", много сериозен принос на БСП, на втори тур имаше сериозен принос от избирателите на "Възраждане". Тук сработи и тази разделителна линия по отношение на Украйна и това каква трябва да бъде политиката на България - дали по-балансирана и търсеща политическо уреждане, или номинално проевропейската, но всъщност, която окуражава продължаването на войната. Ние трябва да си зададем въпроса пет години след началото на войната как да приключи тя. Очевидно е, че войната не се разви по плана на Путин, очевидно е, че когато влизаш с 200-хилядна армия целта не е окупация. С 200-хилядна армия не можеш да окупираш страна с размерите на Франция. Очевидно е обаче, че и очакванията, че Русия ще загуби при преминаването на войната в нова фаза - война на изтощение, не сработи", посочи бившият министър-председател.

Станишев обърна внимание, че Украйна вече не получава финансова подкрепа от САЩ, военната помощ продължава, но срещу заплащане.

"Единственият безвъзмезден донор е Европейският съюз, който обаче също е хванат за гърлото от обстоятелствата. Всички страни са с много сериозни дефицити. И възниква въпросът - докога ще удължаваме тази трагедия?", каза той.

"Самата Украйна вътрешно се променя в резултат на ожесточението на войната и трябва да погледнем с трезви очи и да помогнем чрез дипломатически усилия да се излезе от тази касапница", добави Станишев и припомни новините от последните дни и кадрите от "къщата на ужасите" край Киев, където дезертьори от фронта са били подлагани на унижения и мъчения.

"Не мога да приема, че ЕС, който е създаден като съюз на мира и гарантира мир на страните, се милитаризира много бързо. Отчитам, че ситуацията е нестабилна и ЕС трябва да се отбранява, но отчитам, че има милитаризация на мисленето. Обидното е, че Съединените щати от една година играят ролята на посредник. Публично известно е, че една от причините за тази война беше решението НАТО да се разшири на изток, като включи и Украйна. САЩ са в основата на тази инициатива. А Европа няма посредник като Уиткоф", продължи Станишев.

Според него трябва да се положат дипломатически усилия за мир, първото от които е да се каже ясно, че Украйна няма да бъде част от НАТО и да се дадат гаранции за сигурност, както на Украйна, така и на Русия. Станишев посочи и, че трябва да се даде перспектива за присъединяване към ЕС пред Киев.

"Европа трябва да се концентрира върху себе си, а България трябва да участва активно в този процес. През последните години Европа губи съревнованието със САЩ и Китай. Хората живеят все по-трудно навсякъде в Европа. ЕС трябва да задвижи икономическата машина, за да запази социалния си характер", добави бившият президент на ПЕС.

По повод на проекта за държавен бюджет, Станишев каза, че не би коментирал, без да има цялостна картина. Но посочи, че трябва да има откровен разговор с хората.

"Първо трябва честен и откровен разговор с хората какво може да направи правителството и кои неща са извън обхвата и възможностите на българското правителство, защото цените на нефта и на газа на международния пазар няма как да се повлияят от българското правителство. Те неизбежно влияят на цените на цялата енергетика и върху конкурентоспособността на цялата икономика. Това, което може да направи правителството, е да потърси частични компенсаторни механизми. Трябва да бъдат подпомогнати най-уязвимите хора", каза още Сергей Станишев.

Според него е трябвало вече да се свият разходите, особено административните.

"Трябват по-решителни действия, защото времето вече работи срещу тях. Търпението на хората е много тънко, много изтощено от четири години перманентни избори и разочарования и инвестиране в един човек. Правителството трябва да се събере и да заработи много яко. Трябва да разберат, че са видели предупредителния сигнал, който получиха от избирателите", каза Станишев.

Според него правителството има сериозен комуникационен проблем - не може да обясни и добрите неща, които прави. Но предупреди и дясната общност да не бъде прекалено възторжена, защото тези 750 хиляди гласа за Андрей Гюров едва ли ще се повторят на парламентарни избори за тях. Както и гласовете за Йотова не са само гласове за "Прогресивна България" - те са и за БСП, и за ВМРО, и за други партии.

"Който не си дава ясна сметка, плаща висока сметка след това. Затова трябва да гледаш истината в очите. Ние сме далеч от парламентарни избори. Но трябва да се има предвид, че една кампания може да промени много неща", каза още Станишев, анализирайки ситуацията след изборите. И даде пример с атаката срещу Йотова, която е била твърде лична и суперагресивна - чрез социалните мрежи и тролове, че са използвани измислени скандали.

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