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Президентски избори 2026

Това каза пред БНР бившият премиер и бивш лидер на БСП и на ПЕС Сергей Станишев, който беше част от Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

По думите му мнозинството от българите са гласували "за президент, който да търси роля на България за политическо уреждане на войната в Украйна".

"Ясно е, че военно решение на този конфликт няма. Необходими са политически усилия, които виждаме от страна на САЩ, досега не са дали окончателен резултат и след дълго прекъсване в началото на ноември ще има разговори между представителите на Русия и на Украйна, но не виждаме от страна на ЕС и това за мен е тревожно. Колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-висока цена ще бъде платена от Украйна - не само с територии, но най-вече с човешки животи и с икономическа разруха. Затова тя трябва да приключи по-бързо, което е в интерес на самата Украйна, после на Европа и на всички други, които пряко или косвено страдат от този конфликт, включително и България. Ескалацията на войната стигна до бреговете на България", каза бившият премиер.

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Според Станишев в кампанията е имало много клишета от страна на хората от ИК на Андрей Гюров за това, че България ще бъде извадена от ЕС и НАТО, а "трябва да се види реалността".

"Трябва да се търси европейска система за сигурност, която да отчита интересите и сигурността на Украйна, но също така интересите и сигурността на Русия и на цяла Европа, естествено", подчертава Сергей Станишев.

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