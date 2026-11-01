Станишев: Изборът на жена за президент на България показва зрелостта на демокрацията ни
Според бившия премиер мнозинството е гласувало за държавен глава, който да търси роля на страната ни "за политическо уреждане на войната в Украйна"
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Изборът на жена за президент за първи път в България показва зрелостта на демокрацията ни.
Президентски избори 2026
Това каза пред БНР бившият премиер и бивш лидер на БСП и на ПЕС Сергей Станишев, който беше част от Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
По думите му мнозинството от българите са гласували "за президент, който да търси роля на България за политическо уреждане на войната в Украйна".
"Ясно е, че военно решение на този конфликт няма. Необходими са политически усилия, които виждаме от страна на САЩ, досега не са дали окончателен резултат и след дълго прекъсване в началото на ноември ще има разговори между представителите на Русия и на Украйна, но не виждаме от страна на ЕС и това за мен е тревожно. Колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-висока цена ще бъде платена от Украйна - не само с територии, но най-вече с човешки животи и с икономическа разруха. Затова тя трябва да приключи по-бързо, което е в интерес на самата Украйна, после на Европа и на всички други, които пряко или косвено страдат от този конфликт, включително и България. Ескалацията на войната стигна до бреговете на България", каза бившият премиер.
Според Станишев в кампанията е имало много клишета от страна на хората от ИК на Андрей Гюров за това, че България ще бъде извадена от ЕС и НАТО, а "трябва да се види реалността".
"Трябва да се търси европейска система за сигурност, която да отчита интересите и сигурността на Украйна, но също така интересите и сигурността на Русия и на цяла Европа, естествено", подчертава Сергей Станишев.