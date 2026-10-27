Това показва съпоставка на резултатите на кандидатите на президентския вот и на партиите и коалициите зад тях на парламентарните избори половин година по-рано

722 Снимка: БТА

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Управляващата партия и отпадналите от Народното събрание формации загубиха, а парламентарната опозиция спечели гласове на президентските избори спрямо вота за Народно събрание през април. Това показва съпоставка на резултатите на кандидатите за държавен глава и на политическите структури зад тях половин година по-рано.

За "Прогресивна България" през април гласуваха 1 444 920, за "БСП за България", която не прескочи избирателната бариера - 97 753. Това прави общо - 1 542 673 гласа.

Управляващата и социалистическата партия застанаха зад издигнатите от инициативен комитет Илияна Йотова и Кирил Вълчев, които получиха 528 929 гласа.

Това прави 1 013 744 по-малко от април.

За ПП-ДБ гласуваха 408 846.

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"Продължаваме промяната" и "Демократична България" се разцепиха в две отделни опозиционни парламентарни групи, но вкупом подкрепиха издигнатите от инициативен комитет Андрей Гюров и Георги Кандев, които получиха 486 214 гласа.

Това е 77 368 повече спрямо преди половин година.

"Възраждане" на парламентарния вот подкрепиха 137 940 души. Лидерът на партията Костадин Костадинов и избраният от нейната листа евродепутат Петър Волгин получиха 190 894 гласа.

Резултатът, който Костадинов нарече днес "изключително голям успех", е 52 954 повече.

За МЕЧ през април гласуваха 104 506 души и партията изпадна от НС. За лидера ѝ Радостин Василев и бившия депутат Красимир Манов - 70 118, което е 34 388 по-малко.

"Величие" на парламентарния вот избраха 100 572 избиратели, което близо процент под бариерата. В първото му явяване на президентски избори за неформалния ѝ лидер Ивелин Михайлов и бившата депутатка Юлиана Матеева гласуваха 57 633 - 42 939 по-малко.

Числата от вота в неделя са по данни към 15:00 часа вчера при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК. Днес ЦИК ще обяви окончателните резултати, които обичайно се различават с броени гласове спрямо първоначалното броене.

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