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Предложенията на "Спаси София" за промени в Закона за обществените поръчки за "черен списък" на фирми с некачествено изпълнение в обществени поръчки са били внесени за разглеждане в Министерството на финансите (МФ). Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Партията предлага фирми, които системно не изпълняват качествено възложените им дейности, да бъдат отстранявани от участие в следващи обществени поръчки. Целта е оздравяване на конкуренцията.

"Черният списък" е дългогодишна кауза на "Спаси София", която партията поставя последователно в обществения дебат от над 10 години, се казва в прессъобщението.

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Законодателните промени са били разработени от екип на партията, сред които са адв. Христо Копаранов и Стефан Спасов - общински съветници и инж. Северина Гичева и са били представени на кръгла маса с експерти от държавните регулатори и браншовите организации.

"Достатъчно милиони от парите на данъкоплатците са потънали в некачествени ремонти, криви тротоари, опасни мантинели и улици, които се разпадат скоро след изграждането си", каза председателят на партията Борис Бонев.

"Тези мерки ще гарантират и по-широкото международно участие в големите инфраструктурни проекти", заяви инж. Северина Гичева. Адв. Христо Копаранов допълни, че всяко евро от публичните средства трябва да води до качествен резултат за гражданите.

В текста на предложението за законовите промени се казва, че с предложените мерки, ще се постигне обективна и навременна дисквалификация на участници, декларирали невярна информация, подбор на участници с действителен сходен/идентичен опит, което гарантира качествено изпълнение на договора, прилагане на основните принципи на ЗОП - равнопоставеност, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност и укрепване на доверието в процеса на възлагане и усещане за справедливост.

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