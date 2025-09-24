"Ако искаме да свършим работата, то трябва просто да го направим, вместо да вдигаме шум", заяви външният министър Георг Георгиев

Отвлеченият от украинските ТЦК в Одеса и спасен от изпращане на фронта в Украйна българин вече може да напусне страната без да го спрат на границата. 28-годишният Любомир Киров вече има издаден български паспорт, съобщи пред българските медии в Ню Йорк външният министър Георг Георгиев.

"Към настоящия момент вече той има издаден български паспорт, с който може свободно да напусне Украйна. Считам, че в такива ситуации колкото по-умерени са реакциите, колкото повече те целят постигане на краен позитивен резултат, толкова повече добавена стойност има", коментира Георгиев.

"Затова и аз вчера по подобен начин си позволих да кажа, че ако искаме да свършим работата, то трябва просто да го направим, вместо да вдигаме шум", каза Георгиев.

Именно за шума, който вдигнаха хората с подкрепата си в социалната мрежа и различните представители на държавните институции, пък благодари по-рано днес бащата на момчето.

"Изказвам огромна благодарност на абсолютно всички, защото получих не вълна, а цунами последва. Постигнахме това, което трябваше, с дружни усилия", каза таткото на младия мъж. "Полагат се медицински грижи за него, говорих с майка му, всичко е наред", добави бащата по Нова телевизия. Той заяви, че очаква да прегърне сина си в Сандански.

28-годишният мъж е инвалид с дясната ръка след трудова злополука и е живял с майка си в Украйна от няколко години. Той е роден в България, но родителите му са се развели. Учил е в майчината си родина, след което се е върнал в България, където е работил в строителството. Любомир има и ТЕЛК от нашата страна, че е неработоспособен, след като преса смазва ръката му. Отива в Одеса по молба на майка си, за да помага в грижите по болната му баба.

Според бащата той е бил отвлечен от мобилизационна група пред дома на майката в Одеса на 1 септември, а намесата на консула ни там не е довела до резултат и е била игнорирана от мобилизационните власти.

Освобождаването на Любомир Киров снощи от център за подготовка за изпращане на фронта в Украйна стана, след като бащата отправи апел с видео в ТикТок, каузата му поде Николай Попов, бащата на Сияна, последва петиция за освобождаването му, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов веднага реагира, че е готов да разговаря със Зеленски за освобождаването на момчето. Реакция имаше и от страна на президента Румен Радев, който се поинтересува какво прави Външно министерство по казуса с нашия сънародник.

Външният министър Георг Георгиев обяви запитването на Радев в писмо до МВнР за демагогия и заяви, че Външно държи връзка с роднините на българина и им съдейства.

От Външното ни министерство първоначално обявиха единствено, че Любомир Киров има българско и украинско гражданство и по силата на правилата в Украйна, намирайки се на нейна територия, той има своите задължения като украински гражданин.

