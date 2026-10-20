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Балотаж между двойките Илияна Йотова- Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев, победа на първата на втория тур и по-ниска избирателна активност от последните парламентарни избори отчита социологическото изследване на "Сова Харис".

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенцията в периода 13-17 октомври 2026 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% доверително равнище: 3,1%. Изследването е по поръчка на вестник "Труд news".

Готовност да гласуват за Илияна Йотова-Кирил Вълчев заявяват около половината от решилите да гласуват (49,2%), докато за основните им конкуренти Андрей Гюров-Георги Кандев - 24,8%. Не трябва да се пренебрегва и фактът, че основният фаворит е жена, което е предимство в тази турболентна обстановка както в страната, така и в международен план. Проевропейската ориентация за бъдещето на страната ни продължава да бъде водеща. Съотношението между подкрепата за двете страни обаче е твърде асиметрично: лявоцентристки ориентираните са над два пъти повече от тези с дясноцентристка ориентация.

Националистическият вот се концентрира около кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин (9,5%) - на значителна дистанция от възможността да достигнат до балотаж. Забележими в кампанията са двойките Радостин Василев-Красимир Манов (3,1%), Ивелин Михайлов-Юлиана Матеева (2,6%) и Иван Христанов-Стоянка Черкезова (1,9%). Тяхното присъствие обаче се свежда до борба за престиж.

Балотаж ще има и според получените данни за втори тур ще се класират двойките Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев.

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Регистрираното съотношение на евентуална подкрепа е 65,8% за Йотова-Вълчев срещу 34,2% за Гюров-Кандев, което е твърде сходно със ситуацията преди 5 години. Засега не се забелязва тенденция за възможна промяна на нагласите на гласоподавателите. Двойката Йотова-Вълчев би имала още по-голяма преднина срещу кандидатската двойка на националистите Костадинов-Волгин (72,7% срещу 27,3%).

Отговорите на въпроса "Бихте ли гласували за следната кандидатпрезиденстка двойка" показва нагласи, необвързани с конкретната ситуация и дават възможност да се определи размера на максималната подкрепа, която дадени кандидати биха могли да постигнат. За Йотова-Вълчев това са 29,5% от всички гласоподаватели, намиращи се на територията на България, за ГюровКандев - 11,7%, за Костадинов-Волгин - 7,6%. Тези данни означават, че електоралният максимум на Йотова-Вълчев е около 1,5 млн. гласа. На Гюров-Кандев - 600 000, а на Костадинов-Волгин - 400 000. Разбира се, до края на кампанията промени в избора на гласоподавателите са възможни, но в рамките на очерталите се параметри. Към момента няма индикации, че някой от кандидатите може да привлече вълна извън декларираната подкрепа. Фактът, че предизборната обстановка се характеризира с наличието на изявен фаворит, се отразява негативно на избирателната активност.

Основният извод, който прави социологът Васил Тончев, е, че липсата на интрига намалява интереса към изборната надпревара. Социологическите данни показват, че ситуацията е сходна с тази от последните избори за президент, проведени през 2021 г. Декларираната избирателна активност е 38,1%. Това ниво е с 2% по-ниско от активността на изборите през 2021 г., анализира Тончев. И тогава основното противопоставяне беше между действащ президент с лявоцентристки възгледи, отстояващ традиционни ценности, и конкурент, стоящ вдясно от центъра с либерална насоченост.

Директен дебат нямаше, дискусиите по конкретни политики бяха на заден план, акцентът в кампанията бяха опити за компрометиране на опонента на личностна основа. И тогава, и сега тази постановка сведе борбата до премерване на твърдите ядра от симпатизанти на двете страни и неспособност за привличане на периферен електорат, обобщава социологът в проучването на "Сова Харис".

По отношение на позицията на България в Европа най-голям дял от хората (47,7%) подкрепят подход, основан на лоялност към европейските партньори, но и на отстояване на националните интереси. Същевременно 36,4% предпочитат страната да се ръководи единствено от собствените си интереси, докато едва 10,5% смятат, че България трябва да следва решенията на европейските институции. Това разпределение показва отчетливо предпочитание към самостоятелно определяне на националната политика, без да се отхвърля европейското сътрудничество.

По отношение на президентската институция преобладава очакването тя да изпълнява ролята на коректив (49,8%), а не толкова на балансьор (37,7%). Това предполага търсене на по-активен институционален контрол и способност за противодействие на управленски решения, които се възприемат като проблематични. Резултатът може да се интерпретира и като индикация за неудовлетвореност от функционирането на останалите политически институции.

Оценките за причините за ръста на цените у нас също разкриват критична нагласа към вътрешното управление. Почти половината (47,5%) посочват вътрешнополитически фактори като основна причина, при 37,2%, които акцентират върху външнополитическите обстоятелства. Това показва, че значителна част от обществото търси обяснението за поскъпването преди всичко във вътрешните икономически и политически процеси.

Нагласите относно предстоящите избори са по-нееднозначни. Макар 45,2% да очакват правителството да осигури условия за честен и демократичен вот, 24% не споделят това мнение, а 30,8% не могат да преценят. Значителният дял на колебаещите се, заедно с една четвърт от пълнолетните българи, изразяващи недоверие, показва, че доверието в гаранциите за честен изборен процес не е категорично. Положителните очаквания са най-разпространената отделна позиция, но не формират абсолютно мнозинство. В сравнение с предизборната ситуация от април 2026 г., сега делът на хората, които смятат, че правителството ще успее да осигури условия за честни и демократични избори, е с 10% по-висок. Това показва, че в страната тече процес на стабилизация на отношението към изпълнителната власт.

В обобщение, проучването очертава общество с изразено желание за защита на националните интереси, очаквания към президентската институция да упражнява контрол и склонност да търси вътрешнополитическа отговорност за икономическите затруднения. Наред с това резултатите за предстоящите избори показват наличие на несигурност и дефицит на безусловно доверие. Общият профил е на общество, което не отхвърля институционалния и европейския модел, но очаква по-убедително отстояване на интересите си и по-голяма отчетност от страна на управляващите, анализира изводите от проучването социологът Васил Тончев.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция "Сова Харис" в периода 13-17 октомври 2026 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% доверително равнище: 3,1%. Изследването е по поръчка на вестник "Труд news".

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