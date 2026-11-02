Гюров запази преднината си в столицата, но Йотова стопи част от разликата между двата тура

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София гласува различно от по-голямата част от страната на втория тур на президентските избори, проведен на 1 ноември 2026 г. Андрей Гюров и Георги Кандев получават повече гласове в 23-ти и 24-ти многомандатен избирателен район (МИР), докато Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават повече гласове в 25-ти МИР. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 100% обработени секционни протоколи от втория тур на президентските избори, проведен на 1 ноември 2026 г.

Спрямо първия тур Илияна Йотова и Кирил Вълчев успяха да намалят значително изоставането си 23-ти и 24-ти МИР и да обърнат резултата в 25-ти МИР.

В 23-ти МИР Андрей Гюров и Георги Кандев получават 59,88%, или 116 710 гласа. За Илияна Йотова и Кирил Вълчев са гласували 73 269 избиратели, което представлява 37,59%. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 43 441 гласа в полза на Гюров, или 22,29 процентни пункта. На първи тур преднинана Гюров беше 52 914 гласа.

Този избирателен район отчита и най-високата избирателна активност в България 43,57 процента, отчете председателят на Районната избирателна комисия Даниел Тунчев.

В 24-ти МИР Гюров и Кандев също излизат начело с 56,20%, или 70 600 гласа. Йотова и Вълчев получават 41,03%, което се равнява на 51 553 гласа. Преднината на Гюров е 19 047 гласа, или 15,17 процентни пункта. На първи тур преднината на Гюров беше 52 493 гласа.

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В 25-ти МИР резултатът сочи обрат спряво първия тур Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят на балотажа 50,20%, или 58 957 гласа, докато Андрей Гюров и Георги Кандев получават 46,51%, или 54 627 гласа. Разликата е 4 330 гласа в полза на Йотова, или 3,69 процентни пункта. На първи тур Гюров водеше с 9 489 гласа.

Общо в трите столични избирателни района Андрей Гюров и Георги Кандев събират 241 937 гласа, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 183 779 гласа. Така Гюров получава с 58 158 гласа повече от Йотова в столицата.

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