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Сметната палата не намира нарушение, че Делян Пеевски не е декларирал частните си полети и не вижда проблем в липсата на официално предоставена информация как са заплатени те, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в позиция, разпространена в неговия профил във фейсбук и от пресцентъра на МВР.

Кабинетът "Радев"

Демерджиев посочва, че ден след втория тур на президентските избори, е получил писмо от заместник-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, че няма да бъде уважен сигналът, който е изпратил на 31 юли. По думите му милионите с неясен произход, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, не представляват интерес за институцията.

Министърът припомня, че лицата, заемащи висши държавни длъжности, имат задължение да декларират не само доходите си, за да се проследи дали те отговарят на стандарта им на живот, но и когато други правят значителни разходи в тяхна полза.

"За съжаление, докато МВР работи, част от институциите все още се ползват като чадър! Овладените от Сглобката регулатори продължават тихо да изпълняват ролята, за която са назначени - да пазят господарите си", заявява Демерджиев.

Той припомня, че през лятото на 2023 г. ГЕРБ, "Продължаваме промяната - Демократична България" и ДПС са избрали Димитър Главчев за председател на Сметната палата със седемгодишен мандат.

Демерджиев посочва още, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано само от Софийската градска прокуратура, и изразява съмнение, че тя ще го направи в настоящия си вид.

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В тази връзка министърът призовава за съдебна реформа и избор на нов Висш съдебен съвет.

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