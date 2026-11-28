Според тях липсата на предвидено повишение на фона на продължаващите инфлационни процеси в страната е сигнал за пренебрегване на труда им

6513 Снимка: БТА

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Служители на МВР излязоха на протест в столицата. Те настояват в бюджета за 2027 година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите в министерството.

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Според тях липсата на предвидено повишение на фона на продължаващите инфлационни процеси в страната е сигнал за пренебрегване на труда на служители в Министерството на вътрешните работи, съобщи БНТ.

Протестът е организиран от синдикалната организация на служителите и стартира пред сградата на МВР. Униформените настояват в план-сметката за следващата година между първо и второ четене да бъдат чути техните искания и техните заплати да бъдат индексирани така, както предвиждат управляващите да бъдат индексирани възнагражденията и на държавните служители в другите сектори.

Снимка: БТА

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Снимка: БТА

"Ние категорично ще бъдем чути, още повече не акцентираме непременно на заплащането, защото това и без това е твърде малко.

Снимка: БТА

Отчитаме го и като подигравка, но в момента надделява обидата. Начинът по който ни сочат като виновници за физика на държавата и едва ли не виновници за всички проблеми в държавата, това абсолютно не е приемливо за нас. То продължава вече пета година и ние категорично смятаме, че това трябва да спре, а от днешния ден започваме това спиране", заяви Илия Кузманов, от Синдикалната организация на служителите в МВР.

Снимка: БТА

Служителите от МВР след кратък импровизиран митинг през сградата на Вътрешното министерство се отправиха на шествие по столичните улици, което ще приключи през сградата на Министерския съвет.

Снимка: БТА

Неколцина от тях носеха гайди, които надуваха.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.