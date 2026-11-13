Финансовият министър Гълъб Донев и социалният - Наталия Ефремова, обещаха на родителите на деца с увреждания да коригират законопроекта

6806 Снимка: БТА

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Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени и преработени. Това е заявил финансовият министър Гълъб Донев по време на среща с родители на деца с увреждания, които по-рано заплашиха с протести.

Думите на финансовия министър съобщиха пред медиите майките, присъствали на срещата във финансовото министерство. "Всичко се отменя", каза Недка Кичукова от сдружение "Аутизъм днес - Панагюрище".

От парламента, където се срещнаха с депутати от опозицията, майките на деца с увреждания отидоха в Министерството на финансите. С тях бе и председателят на КЗП Мая Манолова, която присъства и на срещата в Народното събрание. В разговора във финансовото министерство участва и министърът на социалната политика Наталия Ефремова и депутати от "Прогресивна България".

Мария Тодорова от "Прогресивна България" заяви, че предстои широко обществено обсъждане по темата, така че да се постигне най-добрият баланс по отношение на законовите условия, засягащи трудовите договори на майките с увреждания и личните асистенти, които се грижат за възрастни хора.

Нели Димитрова от "Системата ни убива" заяви, че е постигнато съгласие с Гълъб Донев за оттеглянето на закона в настоящия му вид. "Този закон сме го извоювали с кръв, няма как да бъде пипан с лека ръка без широко обществено обсъждане и съгласие за каквито и да е било промени. Той е чувствителен, той е на майките, но и е на хората с увреждания", каза тя, цитирана от БТА.

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Представителите на майките са категорични, че не са готови на никакви отстъпки.

Че среща на родители на деца с увреждания с министри ще има съобщи по-рано през деня премиерът Румен Радев. Пред медиите в Дъблин, където участва в общоевропейски форум, министър-председателят увери, че правата на родителите на деца с увреждания няма да бъдат засегнати.

Недоволството на родителите е заради предложените от "Прогресивна България" промени в Закона за личната помощ, с които на практика се замразяват парите за личните асистенти. Предвиждаше се нов начин на заплащане и замяна на трудовите договори със специални договори. Близките на хора с увреждания и личните асистенти се опасяват от намаляване на възнагражденията и загуба на трудови права.

Майките настояват да могат да продължат да работят на осемчасов трудов договор, докато полагат грижи за децата си. Те подчертават, че не искат специално отношение, а сигурност и възможност да продължат да се грижат за семействата си.

"Не може господин Радев, да ни предаде така. Ние си гледаме децата, не искаме нищо повече", заяви една от майките, цитирана от bTV.

"Ние настояваме нашите договори да бъдат по Кодекса на труда и да запазим правата си, а също така и да са обвързани с минималната работна заплата. Имаме консенсус с г-н Гълъб Донев, който заяви, че ще изтегли съответните предложения. Законът ще бъде минат на обществено обсъждане. Съгласни сме, че има много злоупотреби и искаме контрол. Призовавам всички майки на деца с увреждания да се включат в общественото обсъждане", каза Десислава Стефанова, цитирана от Нова телевизия.

Депутатът Мария Тодорова, която е сред вносителите на законопроекта, посочи, че в резултат на срещите са се разкрили нови хипотези, които следва да се развият правилно и коректно в законодателството, за да може да се запазят правата и интересите на хората с увреждания и съответно всички, които се грижат за тях.

"Обединихме се с майките, че е необходима съществена промяна в цялата система, установяват се течове в системата", каза тя, посочвайки, че съвместно с тях ще бъде подготвен нов законопроект.

Тодорова заяви, че трябва да се осигури правилна подкрепа за лицата, които имат нужда от нея, а не живеещи в чужбина, да бъдат асистенти на роднините си тук в България. Тя даде пример за злоупотреба със системата със случаи, в които внук е вписан като асистент на баба си, а живее в чужбина на 4000 км разстояние от България.

"Считаме, че цялото общество трябва да се грижи и законодателството в тази връзка да бъде справедливо", каза тя.

Иван Янев от "Прогресивна България" заяви, че целта на управляващите е да има реформи, без никой да бъде ощетен.

"Ние искаме да спрем наистина течовете и реалните хора с тежки увреждания да получават тези средства", каза Янев, добавяйки, че злоупотребата по отношение на подкрепата на лицата с увреждания трябва да стане наказуема.

"Освен този, който търси фалшив ТЕЛК, някой му пише фалшивите документи в някое лечебно заведение. Всички трябва да носят отговорност и този, който купува, и този, който продава, включително и институцията, където са заверени тези документи", каза той. По думите му темата е чувствителна и тежка и не бива опозицията да политикантства по нея.

Янев заяви, че трябва да има диференциран подход, който да е в полза на тези с най-тежките увреждания.

"Проблемът наистина е контролът и ние смятаме да го засилим, за да не са ощетени реалните хора с увреждания. В случая нямаше ощетяване на хората с увреждания, дори нямаше номинално намаление на възнагражденията на асистентите", каза той.

Слави Василев от "Прогресивна България" изрази благодарност към вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, че е приел да се проведе тази среща.

"Проблемът е назрял от обстоятелството, че има необходимост от реформа в тази система, в която очевидно има изключително много злоупотреби и понеже "Прогресивна България" се е ангажирала с реформи в множество сектори ние се стремим да направим възможно най-доброто", каза той.

По думите му "Прогресивна България" осъзнава колко чувствителна е тази тема и поради това вицепремиерът Гълъб Донев в комуникация с премиера Румен Радев е дал разрешение за оттегляне на законопроекта.

Василев заяви, че управляващите няма да се откажат от реформата на системата, но ще водят разговори с майките на деца с увреждания, за да може да се намери най-добрата формула за защита на техния интерес.

"Много бързо трябва да се реагира, ние нямаме време за губене, но сложността няма да отмени обстоятелството, че е изключително сложна и социално чувствителна тази тема", каза Василев.

Представителите на майките заявиха, че са наясно, че има злоупотреби в системата и настояват да има контрол, но трудовите договори не бива да се променят и трябва да бъдат по Кодекса на труда и съответно да се запази връзката с минималната работна заплата.

По думите на Нели Димитрова от "Системата ни убива" може да се търсят подобрения в законодателството по отношение на контрола и индивидуалните оценки на часове, тъй като има примери за надписване на часове. "В момента трябва да се успокоят нещата, защото цяла България е готова да се вдигне, майки се обаждат от провинцията и се организират на протест", каза тя.

Всички заинтересовани лица ще бъдат поканени на общественото обсъждане, включително и майките, които не са част от организации.

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