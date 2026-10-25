Слави Василев: Ниската активност е, защото настоящият премиер е бившият президент
"Борисов и Пеевски чакат в засада, за да подкрепят Гюров в опит да възкресят собствените си политически трупове. Но всички те, барабар с ПП и ДБ, ще паднат следващата неделя", прогнозира депутатът от ПБ
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Депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев обясни рекордно ниската активност на президентските избори с масово безразличие кой ще е президент, след като Румен Радев стана премиер.
Президентски избори 2026
"Ниската избирателна активност се дължи на това, че настоящият премиер е бившият президент. Държавата е в сигурни ръце и за много хора очевидно няма особено значение кой ще бъде титулярът на "Дондуков" 2", написа Василев във фейсбук.
Според него всеки друг анализ е празнословие.
"Малката разлика между Йотова и Гюров ще събуди много хора", прогнозира депутатът. Според него следващата неделя за президент ще бъде избрана Илияна Йотова, като избирателната активност ще се вдигне.
"Най-големият враг на мълчаливото мнозинство — онова, което прати 131 депутати в парламента — е пораженческото мислене. За съжаление самохвалството на пепета и дебета през следващите шест дни ще ни подтиква към това. Не трябва да се поддаваме", призовава Василев.
"Борисов и Пеевски чакат в засада, за да подкрепят Гюров в опит да възкресят собствените си политически трупове. Но всички те, барабар с ПП и ДБ, ще паднат следващата неделя", заканва се депутатът от управляващата партия.