Депутатът защити процедурата за попълване на състава на съдебните кадровици и определи предстоящия бюджет като "малко чудо"

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Изборът на новия състав на Висшия съдебен съвет не е резултат от политическа сделка с "Продължаваме промяната" и "Демократична България", а добре изигран тактически ход на "Прогресивна България". Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на ПБ Слави Василев в "Още от деня" по БНТ.

По-рано днес Народното събрание избра Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цветко Лазаров за членове на съдийската колегия и Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Салкова-Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов за членове на прокурорската колегия от парламентарната квота от 11 души във Висшия съдебен съвет.

7 от избраните бяха номинации на "Прогресивна България", останалите 4 - на "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Слави Василев обясни, че промяната в Закона за съдебната власт и разширяването на възможностите за номинации са позволили да бъдат издигнати кандидати от граждански и съсловни организации.

"Не става дума да разговаряме с тях, а да разговаряме за кандидати, които вече са номинирани не по силата на волята на ПП и ДБ, а от граждански и други организации, които вземат инициативата от техните ръце. Другият вариант беше да не направим нищо. Най-честно към избирателите беше това, което направихме ние - да разширим номинационния процес, така че да изплуват кандидати, приемливи както за нас, така и за тях", добави той.

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Зам.-председателят на ПГ на "Прогресивна България" призна, че продължава да смята ПП-ДБ за политически дискредитирани, но подчерта, че парламентарната процедура изисква разговори и подкрепа от други политически сили.

По отношение на съдебната реформа Василев уточни, че попълването на ВСС е само първа стъпка, а не завършен процес. Според него новият състав е структуриран така, че старите политически кръгове да не могат да наложат мнозинство при избора на главен прокурор.

"Всичко е така изчислено в новия състав на Висшия съдебен съвет, че старите кръгове да не могат да излъчат мнозинство и оттам да изберат нов главен прокурор. Не мога да прогнозирам как ще се развият нещата във ВСС, но днешната първа стъпка е ключова за началото на реформата", коментира Слави Василев.

Депутатът защити и подготвяния бюджет, който според него ще покаже реалната икономическа и социална политика на "Прогресивна България".

"При тези икономически условия и при този дефицит ние успяваме не само да ограничим разходите на държавата - с над 1 милиард евро номинално, но и като процент от брутния вътрешен продукт, - но в същото време да запазим социалните разходи и придобивките на хората. Това е едно малко чудо", категоричен бе Василев.

Той изрази увереност, че страната ще има възможност да повиши благосъстоянието си чрез стабилизиране на публичните финанси, подобряване на работата на институциите и привличане на чуждестранни инвестиции.

По темата за външната политика и ситуацията в Черно море Слави Василев заяви, че България трябва да поставя националните си интереси на първо място и да избягва допълнителна ескалация на международните конфликти.

"Елемент от променената политика, която водим във външните отношения, е да не участваме в разгарянето на пожара. Една държава не може да си позволи, ако иска да бъде на масата на преговорите, да продължава да влошава отношенията си с едни или други страни. Ние гледаме нашите интереси. Нашите интереси са да запазим спокойствието и мира, ако това е възможно, а ако не е - да не разпалваме конфликта допълнително", обясни депутатът.

Той защити необходимостта от по-прагматична европейска външна политика, която да даде възможност на ЕС да участва в преговорите, вместо да остава встрани.

В края на интервюто Василев заяви, че не смята свикването на Консултативния съвет за национална сигурност за решение на проблемите в Черно море.

"Това е международна политика, в която ние можем единствено да се стараем да се позиционираме възможно най-добре. А това позициониране изисква трезва преценка и да не сочим с пръст", заключи той.

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