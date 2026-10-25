"При американските самолети в Безмер, при високите цени в магазините, при битата от НСО журналистка, в демонстративните убийства на хора от твоя кръг", коментира лидерът на ИТН

7696 Снимка: БТА

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Лидерът на ИТН Слави Трифонов обяви резултатите от президентските избори като "чудовищен бой" за "Прогресивна България".

Според него рекордно ниската избирателна активност се дължи на това, че "нито един от самопредложилите се за президент не става".

"Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой. Ама не бой от ПП-ДБ или от "Възраждане", или от другите. Изядоха чудовищен бой от нормалните хора", написа Трифонов във фейсбук.

Той припомни, че на изборите за парламент преди шест месеца за ПБ гласуваха 1 444 920 души, а сега за Илияна Йотова - около 490 хиляди души.

"Един милион са се изпарили като подкрепа. Да бе, хората на ГЕРБ и на ДПС не гласуваха, ама те и на парламентарните не гласуваха за ПБ. Господин Радев, къде ти отидоха 1 милион човека? Ще ти кажа - при американските самолети в Безмер, при високите цени в магазините, дето щеше да ги сваляш, при битата от НСО журналистка и наглостта на председателката ти на парламента Доцова, в демонстративните убийства на хора от твоя кръг, в имигрантската агресия, която крие твоето МВР, в импотентността на вътрешния ти министър", коментира Трифонов.

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Според него ПП-ДБ са изкарали стандартните си 350-360 хиляди гласа и сега "трябва да правят кратки музикални форми на Бойко Борисов".

По думите на Трифонов Костадин Костадинов може да реши втория тур, ако поиска.

"Вече живеем в нова политическа реалност. Вече няма голяма политическа сила. Да, все още ПБ има 131 депутата, но подкрепата им в хората е три пъти по-малка. И ще намалява", прогнозира лидерът на ИТН, като добавя, че ни очаква интересна зима.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.