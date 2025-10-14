Не смятам, че следващият бюджет ще бъде урожàен, каза здравният министър

На този етап не предлагаме да бъде вдигната здравната вноска за гражданите, каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово. Той беше на посещение в града, за да открие лицензираната през лятото хеликоптерна площадка.

"В бюджетна процедура сме и сме дали своите предложения. Държавните психиатрични болници са към първи поток, втори поток отива за дейности извън обхвата на здравното осигуряване и третият, най-сериозен ресурс, е при НЗОК. Не смятам, че следващият бюджет ще бъде, ако мога да кажа, урожàен", каза още министър Кирилов.

В края на април от Българския лекарски съюз заявиха, че здравната система е недофинансирана от години, като отбелязаха, че страната ни е с най-ниската здравноосигурителна вноска. Според съсловната организация един от начините за справяне с проблемите в сектора е повишаване на здравната вноска.

По отношение на бюджетната процедура, Силви Кирилов обеща на психиатрите да защитава интересите им в бюджета за следващата година.

Министърът откри хеликоптерната площадка в габровската болница

Министърът на здравеопазването днес откри новопостроената хеликоптерна площадка. Съоръжението е изградено в двора на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Д-р Тота Венкова", предаде БТА.

На церемонията присъстваха заместник кметовете на Община Габрово Деян Дончев и Николай Меразчиев, областният управител на Габрово Мария Башева - Венкова, народни представители, директори на здравни организации, лекари.

"Средствата за осъществяването на този проект са на всеки един български гражданин, на всеки който се е трудил упорито за своето финансово обезпечаване и на семейството си и за данъците си. Тези средства ние сме превърнали в политика. Това е важно мероприятие, защото създава големи възможности за мобилност, бърза реакция и ефективност", каза по време на откриването министър Кирилов.

Директорът на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" в Габрово д-р Минко Михов посочи, че се гордее, че Габрово е част от Националната програма за осигуряване на спешна помощ по въздух. "От началото на годината имаме две осъществени мисии с хеликоптер. Регионът ни е планински, възможността за оказване на спешна помощ е важна както за нашите екипи, така и за пациентите. При нужда хората могат да бъдат транспортирани от и до болницата, надявам се след време хора в нужда да могат да бъдат транспортирани и от дома им или от място на инцидент", допълни д-р Михов по време на откриването.

По думите му със завършването на този проект завършва и голямата модернизация на спешната помощ в града. Габровското спешно отделение е ремонтирано и от началото на годината изпълнява своите функции. Д-р Михов посочи, че годишно над 20 000 пациенти минават през отделението.

В края на септември пациент със сърдечносъдов проблем беше първият, транспортиран по въздух от новата площадка.

Площадката за вертолети бе сертифицирана в края на август. Болничното летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS).

До края на годината очакваме да имаме пет медицински хеликоптера, каза още министърът на здравеопазването. Силви Кирилов обяви и че скоро ще пристигне четвърти вертолет. Два хеликоптера в момента са в Сливен и един в София.

"До юни - юли следващата година ще имаме още три медицински хеликоптера. Площадките за хеликоптери с тази в Габрово са вече девет. Идеята е за 18 площадки, някои изостават, но имат проблеми при строителството с терена. Това е за първия етап, за който е осигурен финансов ресурс. Идеята е да има площадки във всички областни градове", каза министър Кирилов.

Той обоснова липсата на хеликоптер за откриването на площадката в Габрово с немалкия финансов ресурс за пътуването на техника.

