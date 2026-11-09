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Китайският президент Си Дзинпин поздрави Илияна Йотова за избирането ѝ за държавен глава на България, предаде Синхуа.

Китай

В изявление днес Си отбеляза, че България е втората страна в света, установила дипломатически отношения с Китайската народна република и че взаимното уважение, равнопоставеността, взаимната изгода и постигането на взаимноизгодни резултати са отличителни черти на двустранните отношения.

През последните години двете страни непрекъснато развиват обмена и сътрудничеството си на всички нива и във всички области, като същевременно стратегическото им партньорство продължава да се задълбочава, заяви Си, предаде БТА.

Китайският президент също, че отдава голямо значение на развитието на отношенията между Китай и България.

Си пое ангажимент да работи с Йотова, за да насочват двете страни по пътя им към развитие и възраждане, да изградят още по-позитивни, прагматични и динамични двустранни отношения и така да донесат по-големи ползи за народите на двете страни.

Седмица преди президентските избори на посещение в София беше китайският външен министър Ван И, който се срещна с президента Йотова, премиера Румен Радев и с външната министър Велислава Петрова.

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Дипломацията е пътят за решаването на конфликтите в Близкия изток и Украйна, каза тогава държавният глава пред дипломат №1 на Китай. На срещата двамата обсъдиха засилването на връзките и сътрудничеството, особено в културата, икономиката и селското стопанство.

Йотова постави въпроса за откриване на директна авиолиния между София и Пекин, като по думите й това ще създаде възможност за подобряване на бизнес контактите и културните връзки между двата народа.

Външният министър на Китай пък определи срещата с президента като ясен показател за нивото на приятелство между двете страни.

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