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Инициативният комитет (ИК), издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, е подал сигнал до Централната избирателна комисия (ЦИК) за предполагаема предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова чрез официалните информационни канали на Министерския съвет. 

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Поводът са изявления на министър-председателя в подкрепа на Илияна Йотова, разпространени чрез официалните информационни канали на правителството.

Сигналът е подписан от Васил Стефанов, който е пълномощник на представляващия инициативния комитет.

"Министерският съвет на Република България е превърнат в пресцентър на Илияна Йотова", посочва вносителят на сигнала. Според изложеното в него "на 26 октомври Радев е направил политически изявления след участието си в Седмия Софийски икономически форум, като е отправил пряк призив: "Нека да гласуваме за Илияна Йотова", както и обвинения срещу Андрей Гюров. Същото съдържание впоследствие е разпространено по три официални канала на Министерския съвет - чрез Правителствената информационна служба, официалната интернет страница "gov.bg" и официалната Facebook страница на институцията".

Според авторите на сигнала проблемът не е в правото на Радев да изразява политическа позиция, а в използването на официалните канали на държавна институция за нейното разпространение.

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"Това е недопустима злоупотреба с публичен ресурс: държавни канали, държавни служители и бюджетни пари в услуга на един кандидат. Изборният кодекс забранява както агитацията в държавни институции, така и безплатното използване на публичен административен ресурс. Държавата не е предизборен щаб", посочват от ИК.

В документа се твърди, че по този начин са нарушени две разпоредби на Изборния кодекс  - предизборна агитация чрез държавна институция в нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК и безплатно използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания в нарушение на чл. 168, ал. 3 ИК.

Инициативният комитет отправя шест искания към ЦИК:

- да установи посочените нарушения;

- да разпореди незабавно премахване на публикациите и прекратяване на подобна агитация през официалните правителствени канали;

- да документира съдържанието им;

- да установи кои длъжностни лица са ги изготвили, одобрили и публикували и по чие разпореждане;

- да предприеме действия за съставяне на актове за установяване на административни нарушения на Румен Радев и установените отговорни длъжностни лица;

- да изпрати материалите на Сметната палата за преценка по компетентност.

"Сезираме ЦИК: публикациите да бъдат свалени незабавно, а отговорните - наказани", заяви Гюров в пост във Фейсбук.

Вносителят на сигнала настоява за разглеждане на случая в 24-часов срок, като аргументира спешността с наближаващия балотаж и началото на деня за размисъл на 31 октомври.

Повод за сигнала стана първият коментар на министър-председателя след президентските избори. В него Радев поздрави Илияна Йотова за резултата на първия тур, но изрази притеснение от ниската избирателна активност и отправи остри обвинения към политическите си опоненти.  Премиерът представи предстоящия балотаж като сблъсък между два противоположни политически модела: "На изборите в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете". 

Премиерът отправи критики към ПП-ДБ и Делян Пеевски, като ги обвини, че с политическото си противопоставяне са обезкуражили част от гражданите да упражнят правото си на глас.

Радев заяви още, че според него политическите му противници разглеждат президентската институция като средство за връщане във властта и за възпрепятстване на съдебната реформа. Той ги обвини и че с действията си биха могли да създадат рискове за националната сигурност.  Попитан дали малката преднина на Йотова пред Андрей Гюров показва спад в обществената подкрепа за правителството, премиерът отхвърли подобно тълкуване и подчерта, че президентските и парламентарните избори не бива да бъдат приравнявани.

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