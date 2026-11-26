Няма как шефът на АПИ да е решил това. Не мога да си представя, че го е направил зад гърба на цялото това управление и е измислил всичко това, допълни регионалният министър

5097 Снимка: БТА

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Най-важното в разследването за магистрала "Хемус" е установяването не само на преките изпълнители, но и поръчители на схемата, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на пресконференция.

Той посочи, че бившият председател на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски, който вчера бе обвинен за безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, не би могъл сам, еднолично и "зад гърба на цялото това управление", да организира отпускането на огромните авансови плащания в нарушение на закона, и настоя разследващите органи да стигнат докрай.

"Хубаво е сега разследващите органи да си свършат работата докрай и да разберат не кой е изпълнителят, а кой е поръчителят. Защото ние няма да спрем да се борим дотам. Ние ще се борим да разберем кой е поръчителят. Политически знаем кой е поръчителят. Ние трябва да разберем кой е поръчителят физически от онази политическа сила, защото това е поръчка. Няма как шефът на АПИ да е решил това. Не мога да си представя, че го е направил зад гърба на цялото това управление и е измислил всичко това", допълни регионалният министър.

Шишков обясни, че първоначалният договор за строителството на магистрала "Хемус" не е предвиждал спорните аванси. За да се отпуснат средствата без проектна готовност, в рамките на около седмица ръководството на АПИ, "Автомагистрали" и МРРБ са променили заповед на министъра, ограничаваща авансовите плащания до 20 на сто, поясни Шишков. С новия ред е допуснато изплащането на по-големи суми "по изключение".

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По думите му не е отговорен само този, който е взел парите, а този, който е създал условията. Ние имаме една хубава поговорка - не е луд тоя, дето яде баницата, а тоя, дето му я дава. "Сега въпросът е кой даде баницата и как даде баницата", каза министърът, като добави, че тогавашните управляващи "омесиха баницата".

Министърът приветства факта, че след шест месеца управление на настоящия кабинет най-сетне има повдигнати обвинения по делото за "Хемус", след като преди това "нямаше нищо". Той изрази надежда, че с новия състав на Висшия съдебен съвет и активизирането на държавното обвинение разследването няма да приключи само с "изкупителна жертва" в лицето на бившия шеф на АПИ, а ще стигне до "по-сериозни измерения". Според него най-логично е по това тежко наследство да говори именно прокуратурата.

Позовавайки се на одитния доклад на Сметната палата, министърът посочи конкретните параметри по договорите за АМ "Хемус". Общата стойност на договорите и анексите е нараснала до 4,280 млрд. лв., а до момента са изплатени 2,280 млрд. лв., като остават за изпълнение и разплащане около 2 млрд. лв. Шишков каза, че от раздадените още през 2019 г. аванси реално усвоени са едва 259 млн. лв., а 908 млн. лв. все още остават неусвоени.

Министър Шишков настоя проверката да не се ограничава само до лотове 5 и 6, а да обхване цялата схема с авансите, включително лотове 4, 7, 8 и 9, където ситуацията е аналогична, както и със случая за пътя от Видин към Монтана, където са инхаус възлаганията. Той каза, че очаква скоро да има обвиняеми и за 4-ти лот заради незаконно строителство.

Шишков беше категоричен, че държавата няма да отстъпи пред натиска на фирмите строители, които искат индексации и цени, надвишаващи законовия праг от 50 на сто оскъпяване. По думите му държавата няма да плаща повторно и ще си потърси неусвоените аванси. Шишков предупреди, че ако преговорите продължат да буксуват заради прекомерните финансови претенции на фирмите, правителството ще обмисли отдаването на магистралите на концесия, за да приключи "цялата тази мъка".

Обвиняеми са четирима души, каза вчера на брифинг прокурор Николай Николаев, говорител на Софийската градска прокуратура, във връзка с разследване за строителството на автомагистрала (АМ) "Хемус", по което обвиняем е и бившият председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Георги Терзийски. Прокурор Николаев потвърди тогава, че става въпрос за делото за АМ "Хемус", което започна след разкрития през 2021 г. на тогавашния служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков за стотици милиони левове, теглени на каса, отпуснати за строителството на магистралата. През януари 2021 г. Терзийски каза, че не са установени нарушения на договора с "Автомагистрали".

Става въпрос за наредените авансови плащания предварително, преди да има проектна документация и преди да има разрешително за строеж, които впоследствие са били изтеглени в брой. В договора между Агенция "Пътна инфраструктура" и "Автомагистрали" АД е налице изрична клауза, че авансови плащания не са допустими. Въпреки това е подписано допълнително споразумение, с което предвид отсъствието на всякаква проектна готовност е било наредено авансово плащане и е настъпила щета в размер на 260 милиона лева без ДДС, каза Николаев.

Агенция "Пътна инфраструктура" е превела на "Автомагистрали" ЕАД около 400 милиона лева за лотове 7, 8 и 9 на магистрала "Хемус", без да има издаден подробен устройствен план за тях, каза през 2022 г. тогавашният министър на вътрешните работи Бойко Рашков пред медиите. По неговите думи, "Автомагистрали" е превела близо 84 милиона лева на друго дружество авансово за лот 8, като в края на 2020 г. е закупен имот в центъра на София за 27 милиона лева. Впоследствие Рашков беше разпитан от прокурор от Софийската градска прокуратура.

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