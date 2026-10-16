Регионалният министър заяви, че по договорите са извършени плащания над законовия лимит от 50%, и обвини ДПС в опит да защити засегнати икономически интереси след спирането на поръчка за 1 милиард

4759 Снимка: БТА

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Сериозни нарушения при договорите за доставка и монтаж на мантинели, плащания над допустимите по закон стойности и съмнения за облагодетелстване на определени фирми. Това разкри министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в ефира на "Здравей, България". Той коментира сигнала на ДПС до прокуратурата, свързан с обществените поръчки за пътни ограничителни системи, и отправи обвинения за засегнати икономически интереси.

Повод за коментара стана сигнал на ДПС до прокуратурата, в който се поставят въпроси за индексацията на договорите за мантинели по време на първото служебно правителство на Гълъб Донев. От партията твърдят, че приложената методика е довела до оскъпяване на договори с над 160%. Посочена е и фирмата "Юпитер 05" ООД, като се настоява за проверка на обществените поръчки.

Това се случва на фона на политическия сблъсък между управляващите и ДПС, след като правителството обяви данни за полети на партийния лидер, за които според изнесената информация разходи за около 5 милиона са били поети от фирма, свързвана с изпълнители на обществени поръчки за мантинели.

Иван Шишков отхвърли обвиненията срещу себе си и заяви, че според него реакцията на ДПС е продиктувана от засегнати финансови интереси.

"Странно е, но, разбира се, има логика - нарушени са икономически интереси. Защото ние спряхме обществената поръчка за мантинелите за един милиард. Казахме: "Не, няма да работим по този начин". Даже вече не работим с тези фирми", заяви министърът.

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По думите му държавното дружество "Автомагистрали" е предприело действия, за да извършва самостоятелно дейности по подмяна на мантинели. "Спомнете си, че Дружеството "Автомагистрали", което беше изключително бурно атакувано, започна да се подготвя да подменя само мантинелите. Закупиха машини, назначиха работници и включително закупиха малко количество мантинели от турска фирма", посочи той.

Регионалният министър представи хронология на процедурите за мантинели. Според него става въпрос за шест района, за които са сключени договори след обществени поръчки, проведени по време на правителството на Кирил Петков.

Той подчерта, че самите договори са били подписани при служебния кабинет, но процедурите по избор на изпълнители са приключили по-рано.

"Има шест участъка, за които са подписани договори за мантинели. Нека е ясно, че търговете и конкурсите са правени по времето на правителството на Кирил Петков, не по наше време. Да, договорите са подписани, но по приключили процедури", заяви Шишков.

По думите му впоследствие са подписвани допълнителни споразумения към договорите през 2024 г., 2025 г. и началото на 2026 г. "От кого са подписани на практика? От всички тези други правителства, които са били след нас", каза той.

Шишков обвърза този период и с политическите промени в начина на назначаване на служебните кабинети, като отправи критики към партиите, участвали в конституционните промени.

Според Шишков в три от общо шестте района стойността на договорите е била надвишена с повече от 50% - границата, която той посочи като законово допустима. "По закон може да бъдат надвишавани с 50% от стойността. И са направени възлагания по тези договори над определената сума", заяви регионалният министър.

Той уточни, че първоначално за всеки от районите е била предвидена сума от приблизително 50 милиона, но не посочи в каква валута. На въпрос дали допълнително възложените дейности са били платени, Шишков отговори утвърдително.

Министърът допусна и възможна връзка между тези средства и изнесените по-рано данни за плащанията за полети, но изрично представи това като свое предположение, а не като доказан факт. "Платеното може би е отишло там, където са установени парите с полетите. Така предполагам", каза Шишков.

Според регионалния министър превишенията са установени в три района в Южна България, докато при договорите за Северна България няма подобни надвишавания. На въпрос защо прави това разграничение, Шишков насочи вниманието към пловдивска фирма, работеща в сектора на пътните ограничителни системи.

На въпрос защо ДПС споменава "Юпитер 05" ООД в сигнала си, министърът заяви, че не е проследил подробно коя конкретна фирма се цитира от партията. "Аз даже не знам коя фирма ми размахват. Не съм слушал внимателно коя фирма е. Разбирате ли, всичко това, което говоря в момента - колкото повече говорим по темата, толкова повече факти излизат. Проблемът става все по-голям", коментира той.

Шишков изрази надежда, че ще се стигне до търсене на наказателна отговорност, като посочи, че информацията за мантинелите вече е стигнала до Министерството на вътрешните работи. "Надявам се. Престъпление със сигурност има, защото когато има надвишаване на процедурата, тоест заплащано е повече от допустимото надвишаване от 50%, това е нарушение", заяви министърът.

По думите му документите са подписвани от тогавашните ръководители на Агенция "Пътна инфраструктура".

Опасната фуга на Околовръстното

Иван Шишков коментира и сигнал на зрители на NOVA за опасна фуга на Южната дъга на Софийския околовръстен път. Проблемното място е на моста над булевард "Симеоновско шосе". Фугата е с дълбочина над 50 сантиметра и широчина над 20 сантиметра. През участъка ежедневно преминават хиляди автомобили, автобуси и камиони.

Около препятствието има множество части от повредени автомобили, включително тасове. В близост се намира и шахта без капак, която създава допълнителна опасност за водачите. От Столичната община посочват, че има около 50 преписки по проблема, но ремонтът се бави заради неуредени отношения с АПИ. "Не се оправдаваме, ще оправим фугата. Въпросът обаче е, че ние трябва да имаме споразумение. Не са подписани споразуменията още от миналата година", заяви Шишков.

Той обясни, че Министерството на регионалното развитие и Столичната община не са постигнали окончателна договореност за поддръжката на пътищата със споделени отговорности. "Откакто съм регионален министър, съм водил многократно разговори с предишния заместник-кмет по строителството и работихме добре. Беше сменен. Смените в Столичната община се превърнаха в епидемия, но това е проблем на управляващите града", коментира министърът.

Той отрече да има институционален конфликт между държавата и общината, като посочи, че разговорите със заместник-кметовете са били добронамерени. Същевременно изрази недоволство, че столичният кмет не участва лично в тях.

Шишков съобщи, че е подписал заповед за одобряване на подробния устройствен план за последния участък от Околовръстното. За затварянето на целия пътен пръстен остават около осем километра. Той припомни, че през 2023 г. е бил одобрен подробен устройствен план за друг участък с дължина 6,5 километра.

По думите му държавата ще поеме отчуждаването на по-голямата част от необходимите имоти, а Столичната община ще трябва да извърши процедурите за по-малка част от трасето, която навлиза в градските квартали и улици. Шишков очаква в началото на следващата година да бъде обявена обществена поръчка за участъка, за който устройственият план вече е влязъл в сила. За последно одобрените около 2,5 километра предстоят допълнителни административни процедури и евентуални обжалвания.

АМ "Струма": Обходът на Кресна трябва да е готов до края на следващата година

Регионалният министър коментира и строителството на автомагистрала "Струма", като заяви, че по редица участъци се работи активно след дълъг период на забавяне. Според него вече е одобрен подробен устройствен план за участък извън Кресненското дефиле, а за друга част са започнали отчуждителни процедури.

"Обходът на Кресна по договор трябва да бъде завършен до края на следващата година. Надявам се строителите да завършат по-рано. Знаете, че лично бях и на инспекция. Строителството върви", заяви Шишков.

На въпрос дали проблемът с преминаването през района няма просто да се премести към друго стеснение на пътя, министърът призна, че окончателно решение може да има едва след изграждането на цялата магистрала. "Проблемът ще бъде решен, когато построим цялата магистрала. И проблемът изобщо на свързаността в България ще бъде решен тогава, когато построим тези 1000 километра магистрали, които нямаме", заяви той.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков настоя прокуратурата да приключи разследванията за установените нарушения в пътното строителство и да изясни кой носи отговорност за тях. Той припомни случая със Северната скоростна тангента, при който проверка установи несъответствия в дебелината на асфалтовата настилка. По думите му институциите са документирали проблема, но все още се очаква окончателно изясняване на отговорността.

Според него за ефективното приключване на подобни случаи са необходими промени в съдебната система, включително избор на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор. Шишков разказа, че заедно с министъра на правосъдието е посетил предишния изпълняващ функциите главен прокурор, за да поиска ускоряване на действията по случая със Северната скоростна тангента.

Министърът посочи, че прокуратурата е обявила започването на досъдебно производство, като спомена и разследванията, свързани със строителството на автомагистрала "Хемус".

Промените в ръководството на "Автомагистрали"

Регионалният министър отхвърли твърденията за оказан от негова страна натиск върху Иван Кунев, който напусна ръководството на държавното дружество "Автомагистрали". Шишков посочи, че той е подал оставка по лични причини, но уточни, че не разполага с информация за всички обстоятелства около решението му. "От мен не е притискан. Ако е бил притискан от някого, това би означавало много по-сериозен проблем. Но нямам такава информация. Логично е, ако е имало натиск, да ми каже", коментира министърът.

Той обясни и обстоятелствата около назначаването на инженер Николета Бачева за изпълнителен директор на дружеството. По думите му тя е била част от петчленния съвет на директорите, но при намаляването на състава му до трима души е останала на друга позиция в компанията. "Тя никога не е била отстранявана от "Автомагистрали". Някой се опитва да създаде интрига, а според мен това са хората, чиито финансови интереси засегнахме", заяви Шишков.

Кои пътни проекти се очаква да приключат през 2027 г.?

Регионалният министър съобщи, че е изготвен график за завършването на няколко важни инфраструктурни обекта. Сред тях е пътят Ботевград - Мездра, чието строителство според плановете трябва да приключи около средата на следващата година.

Шишков посочи и напредъка по пътното направление Видин - Монтана, където се работи по участъка, най-близък до Видин, както и по друг участък от трасето. Паралелно с това продължава подготовката за проектирането на тунела под Петрохан. Министърът коментира и ремонта на пътя през Дюлинския проход, който по думите му многократно е бил забавян и спиран. Той заяви, че има уверения за приключване на работата до края на годината.

АМ "Хемус": Нов подход към плащанията

По отношение на автомагистрала "Хемус" министърът заяви, че се подготвят договорни решения, които да позволят продължаването на строителството. Той коментира твърденията за предстоящо оскъпяване на договорите с 300%, като посочи, че окончателните цени все още не са уточнени. Според обсъждания модел изпълнителите трябва да завършат съответните строителни дейности за две години и половина, докато плащанията от държавата ще бъдат разсрочени за пет години.

Той уточни, че става въпрос за договорености, които предстои да бъдат окончателно оформени.

Незаконното строителство край Варна: Проверки за няколко години назад

В края на интервюто Шишков коментира незаконното строителство край Варна и предприетите проверки след установени нарушения. Министърът подчерта, че отговорността за премахването на незаконни строежи зависи от законовите правомощия на съответните институции. По думите му проверка на Дирекцията за национален строителен контрол е установила сериозни нарушения при издаването на удостоверение за търпимост на строеж във Варна. Констатациите са предоставени на общината.

Шишков съобщи, че е поискал по-широка проверка на практиките по издаване на строителни документи за период от четири години назад, с възможност той да бъде разширен до пет години. Той уточни, че възможностите за налагане на административни санкции са ограничени от законовите срокове. Ако проверките установят данни за системни нарушения, според него ще е необходимо да се прецени дали има основания за намеса на прокуратурата.

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