Атаките срещу правителството относно промените в Закона за устройство на територията са политически внушения и провокации, които целят да заблуждават обществото, заяви регионалният министър

5139 Снимка: БТА

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"Инфраструктурата в цяла Северна България е в код червено. За голяма част от пътищата в страната са възлагани ремонти без осигурен финансов ресурс. А там, където е трябвало първо да бъде направено възлагането и да бъде решен проблемът, не е направено нищо." Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за предаването "Денят започва" на БНТ, цитиран от пресцентъра на МРРБ.

Атаките срещу правителството относно промените в Закона за устройство на територията са политически внушения и провокации, които целят да заблуждават обществото и "нямат никаква добавена стойност за хората", стана ясно от думите на министъра.

Той разкри, че възраженията срещу промените, по време на общественото обсъждане на законопроекта, са били дадени след нарочни указания в интернет форум, като едно и също възражение е било копирано стотици пъти в сайта на МРРБ.

"Нашето желание е да променим закона в частта, касаеща инженерната инфраструктура и това е в обществен интерес, вместо да се събаря нещо, което вече е направено", подчерта архитект Шишков.

И даде примери с незаконното строителство на лот 4 на магистрала "Хемус", част от Прохода на Републиката, която също е била изградена без необходимите документи преди години, както и част от водопровода на Омуртаг. За такива обекти се предвижда обследване и ако отговарят на нормативните изисквания за инженерна инфраструктура, могат да бъдат обявени за търпими.

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"Правителството се опитва да сложи ред и да узакони обекти, които не са правени от нас, а десетки години назад, всичко останало са абсурдни политически атаки срещу нас", заяви още министърът.

По повод започналия ремонт на тунел "Топли дол" на магистрала "Хемус" регионалният министър беше категоричен, че още преди началото на ремонтните дейности е изискал от строителя създаване на необходимата организация за движение, както и график на работата. За да бъдат изпълнени максимално бързо дейностите, ще се работи на двусменен режим.

От 2024 година се водят кореспонденции за възлагане на укрепителни дейности на подпорната стена на обходния път през Витиня, съобщи Шишков, а трасето е затворено преди една година. Сегашният екип вече е предприел действия за ремонт на трасето и в началото на следващата година започва. Очаква се до една година да бъде ремонтирана стената, стана ясно от думите на министъра.

Успоредно с това Агенция "Пътна инфраструктура" започва ремонтни дейности на общинския проход Арабаконак, който също да се използва като алтернативен на магистрала "Хемус" маршрут.

"Прозорецът, в който е подходящо да затворим тунела, е сега, защото движението е най-малко. Ако не бяхме го затворили, вместо тапи, можеше да има линейки", обобщи министърът и коментира, че се създава прецедент държавата да ремонтира общински пътища, защото от общините не са предприети подобни действия и за да се реши проблемът максимално бързо в полза на хората.

"Когато нямаш инфраструктура и когато и малката налична не позволява да ремонтираш - нямаме избор", каза още Шишков и подчерта, че усилията на екипа му са да се извършат спешните ремонти, да се осигурят необходимите трасета и да се изградят всички магистрали.

До края на тази или в началото на следващата година ще завърши и ремонтът на пътя Храброво - Провадия, стана ясно в интервюто. Към момента парите частично са осигурени, строителят е поел ангажимента да приключи работата, след което изпълненото ще бъде разплатено.

Попитан за АПИ, министърът посочи, че към този момент агенцията не е черна каса.

"Но всички имаме съмнения дали е била черна каса. Имаме достатъчно факти, за да се съмняваме в това. Когато се създава една черна каса, отговорни за нея са политиците, които я създават. Ако от черната каса се стигне до създателите на черните каси, това е най-хубавото. Отдавна чакам да се направи истинско разследване на случилото се през годините назад - случаят с АМ "Хемус", с раздадените аванси. Там има управители на АПИ, има служители на АПИ, които са замесени, има бивши служители на "Автомагистрали", има бивши политици", заяви Шишков.

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