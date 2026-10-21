Планира се проблемът със задръстванията по автомагистрала "Хемус" заради ремонта да бъде решен чрез алтернативен обходен маршрут през Арабаконак, заяви регионалният министър

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"Ако не бяхме затворили тунела в момента най-вероятно нямаше да говорим за тапи, а за линейки." С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков защити решението за старта на ремонта на тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус", подчертавайки, че съоръжението е било в критично състояние и намесата не е търпяла никакво отлагане.

Регионалният министър който проведе работна среща с кметовете на общините Ботевград и Горна Малин, както и с ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура", обясни, че строителните дейности умишлено са били отложени за есента, за да се избегне пиковото натоварване през летния сезон.

Планира се проблемът със задръстванията по автомагистрала "Хемус" заради ремонта да бъде решен чрез алтернативен обходен маршрут през Арабаконак, съобщи още министърът.

от строителите е поет ангажимент пътят през Арабаконак да бъде рехабилитиран и готов за движение до 20 дни, ако позволят метеорологичните условия.

"Хубавата новина от днес: както виждате, днес (тук) са кметовете на Ботевград и на Горна Малина. Това, което ще направим, е да използваме прохода Арабаконак, който е общински път. Те ще ни разрешат, разбрахме се, разбира се, и ние с държавни средства ще направим така, че той да бъде възможен и да бъде проходим в рамките на този обход", коментира министърът след спешна работна среща, цитиран от БТА.

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Министър Шишков напомни, че затварянето на тунела е станало наложително поради критичното състояние на съоръжението и отбеляза, че пътят през Витиня не може да се използва заради проблема с подпорна стена, чието възстановяване изисква дълга процедура и няма да приключи бързо.

Шишков отново повтори, че се планира тунелът да бъде временно отворен за коледните и новогодишните празници, за да се облекчи празничният трафик. От строителната фирма съобщиха, че ще бъде ускорен работният график в тунела и ще се премине на работа на две смени - от 8:00 до 16:00 ч. и от 16:00 до около 22:00 ч.

Снимка: БТА

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че е постигнато споразумение с превозвачите, което цели облекчаване на движението в района на тунела и предвижда спиране на движението на тежкотоварния транспорт през участъка в пиковите часове. Ограничението ще е в петък: от 15:00 до 21:00 ч. в посока София - Варна, в неделя: от 14:00 до 21:00 ч. в посока Варна - София, а в понеделник: от 7:00 до 9:00 ч. камионите в посока Варна - София ще бъдат спирани при Ботевград, за да се изтеглят леките автомобили. Тежкотоварният трафик ще бъде насочван еднопосочно през прохода "Петрохан" и пътя през Искърското дефиле, а екипи на тол полицията ще следят за спазването на организацията и ще насочват предимно чуждестранните шофьори, които не са запознати с пътищата на страната.

В отговор на въпрос за ремонта на компрометираната фуга на мостовото съоръжение на Околовръстното шосе в София - Южната дъга, министър Шишков каза, че след като е осигурено допълнително финансиране, е разпоредил на АПИ в рамките на месеца да подготви задание за ремонта. Той допълни, че се очаква ремонтните дейности да приключат до края на годината, преди настъпването на зимния сезон. Шишков изтъкна, че държавата няма сключен договор или споразумение със Столична община по този въпрос, но ремонтът ще бъде извършен от държавата заради гражданите.

Министърът напомни, че предстои да започне на ремонт на пътя при Владая и допълни, че там също ще се наложи затваряне на движението в определени посоки, а в момента с АПИ се изработва график.

Запитан за ареста на кмета на Белица заради източване на европейски средства и поръчки на пътната агенция, Шишков отговори, че няма информация. Той напомни, че лично е подал множество сигнали в прокуратурата за нарушения на Лот 4 на магистрала "Хемус", за Северната скоростна тангента, за инхаус възлаганията за магистрала "Хемус". Шишков изтъкна, че за Лот 4 на "Хемус" вече има образувано досъдебно производство и изрази очакване скоро прокуратурата да повдигне обвинения, като посочи, че тогава ще може да коментира по-подробно кой каква роля е имал в строителния процес.

Снимка: БТА

Относно провеждащите се антиправителствени протести Иван Шишков изрази позиция, че те са пряка реакция срещу разкритията на властта.

"Колкото повече прокуратурата, правителството и МВР работят за разкриването на всички нередности, които се случват в държавата, толкова по-яростни стават антиправителствените протести. Това означава, че не ни притеснява, а показва, че си вършим работата. Тези протести са странни, защото инициаторите на протеста са тези политически сили, които декларираха пред избирателите си и казваха, че искат да се борят срещу мафията и корупцията, срещу тези, които ние в момента правим обвиняеми, и срещу тези, които сегашното управление на МВР задържа. Би трябвало да ги притесняват избирателите на тези политици, които в момента организират протести", коментира той.

"Ако "Прогресивна България" не се беше появила, всичко това, което ме питате днес, най-вероятно нямаше да се случи. Беше ли се случило нещо последните години? Тези протести обслужват тези хора, които най-вероятно ги е безкрайно страх", добави Шишков.

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