Полицията се намеси след физическо спречкване в изборна секция в „Тракия“, а от РИК увериха, че гласуването продължава нормално

3472 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Изборният ден в Пловдив започна навреме, но до обяд бяха регистрирани няколко инцидента, сред които физическо спречкване в секционна избирателна комисия и два случая на машини, отпечатали празни бюлетини.

Най-сериозният инцидент възникна около обяд в секция №26 в СУ "Димитър Матевски" в район "Тракия". Причината станала шапка с буквата "Z", носена от член на секционната комисия.

Конфликтът започнал в двора на училището, докато членът на СИК бил в почивка. Мъж и жена реагирали на символа върху шапката, а по-късно го последвали в изборната секция и настояли да я свали. Стигнало се до физическо спречкване, при което членът на комисията бил блъснат и неволно ударил своя колежка. При суматохата била съборена и изборната урна.

Наблизо е имало полицай, който е спрял всякакви по-нататъшни действия на двамата избиратели и ги е отстранил от секцията.

От участниците в конфликта са снети обяснения, като няма данни за пострадали.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Председателят на РИК - Пловдив-град Ивайло Василев увери, че след полицейската намеса обстановката е спокойна, членът на СИК е продължил работа и гласуването не е прекъсвано.

Междувременно в Пловдив са регистрирани два случая, при които машини са отпечатали празни бюлетини. От районната избирателна комисия уточниха, че устройствата вече работят нормално и няма данни за трайни технически неизправности.

При подобен случай избирателят трябва да предаде празната бюлетина на комисията, която я подпечатва и поставя в урната. Повторно гласуване не се допуска, обясниха от РИК.

Друг случай е регистриран в село Болярци, където заместник-председател на секционна комисия е отстранен заради предизборна агитация и обиди на расова основа.

В Пловдив право на глас имат над 305 000 души, сред които 2312 младежи, гласуващи за първи път, и шестима столетници. Към 11:00 часа избирателната активност в града е 4,65%. От общо 488 секции в 466 е предвидено машинно гласуване.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.