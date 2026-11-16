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Вицеадмирал Митко Петев се оттегля от президентската администрация, където заема поста съветник по военната сигурност на Илияна Йотова, потвърдиха пред Dir.bg от "Дондуков"2.

"Съветникът на президента Илияна Йотова по военната сигурност, вицеадмирал Митко Петев, се пенсионира, считано от 18 декември", съобщиха от прессекретариата на държавния глава след запитване по повод медийните публикации, предаде БТА.

Оттеглянето на Петев идва след други размествания в сектора - през септември началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също подаде рапорт за освобождаване от поста си. То ще стане факт на 2 януари.

Вицеадмирал Митко Петев е роден на 30 март 1965 г. в гр. Шумен. През 1984 г завършва Първа езикова гимназия (Варна), и е приет да следва радиолокация за ВМС във Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" във Варна. През 1989 г. завършва Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" във Варна със специалност "Радиолокация за ВМС", а през 1995 г. отново със специалност "Корабоводене за ВМС" (задочно).

Военната му служба започва като командир на група "Зенитно-ракетна батарея" на фрегата. От 1992 до 1995 г. е старши помощник-командир на фрегата, а от 1995 до 1998 г. и командир на фрегата.

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През 1998 г. е слушател в Щабния колеж на Военноморските сили на САЩ в Нюпорт. През 1999 г. е слушател в Щабния колеж на Съвместните въоръжени сили на САЩ в Норфолк.

От 1999 до 2000 г. е старши помощник - началник по оперативно - тактическата подготовка в щаба на военноморска база - Варна.

От 2000 до 2002 г. е щабен офицер по планиране на ученията в Стратегическото командване на НАТО в Атлантика в гр. Норфолк, САЩ.

От 2002 до 2003 г. е старши помощник - началник по оперативната подготовка на Оперативния отдел в Щаба на Военноморските сили, а от 2003 до 2006 г. е заместник - началник на Оперативния отдел в Щаба на Военноморските сили.

Между 2006 и 2007 г. е командир на Първи дивизион патрулни кораби.

От 2007 до 2008 г. е слушател в Команден колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт.

От 2008 до 2009 г. е заместник-командир по подготовката на Военноморска база Варна.

От 2009 до 2010 г. е началник на отдел "Подготовка и използване на силите" в Главния щаб на Военноморските сили

От 2010 до 2011 г. е помощник на началника на Военноморските сили по подготовката

През 2011 г. е началник на Щаба на Военноморските сили.

На 24 ноември 2011 г. е назначен с указ 243 на длъжността командир на Военноморската база - Бургас и удостоен с висше офицерско звание комодор считано от 1 декември 2011 г. На 17 октомври 2012 г. е освободен от длъжността командир на Военноморската база - Бургас и назначен на длъжността командир на Военноморската база, считано от 1 ноември 2012 г.

На 28 април 2014 г. комодор Митко Петев е освободен от длъжността командир на Военноморската база, назначен на длъжността началник на Военна академия "Г. С. Раковски" и удостоен с висше офицерско звание контраадмирал.

На 30 април 2015 г. е освободен от длъжността началник на Военната академия "Г. С. Раковски" и назначен на длъжността командир на Военноморските сили, считано от 30 юни 2015 г. до 23 април 2019 г.

От 23 април 2019 г. е военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз, и е удостоен с висше офицерско звание вицеадмирал.

От 23 юни 2024 г. е освободен от длъжността и назначен за съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност.[7] От 27.03.2026 г. с Указ № 113 е определен за представител на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет[8].

Награждаван е с Предметна награда "Бинокъл" (2003); Награден знак "За вярна служба под знамената" - III степен (2005), Награден знак "За отлична служба" - I степен (2009), "За вярна служба под знамената" - I степен (2019). Има "Златен Медал за заслуги" към Български Червен кръст (2017), кавалер на ордена на Почетния легион (2020); удостоен с най-високия орден на Светата православна църква "Свети Апостол Андрей Първозвани" (2021). Удостоен през 2022 г за почетен випускник от клас 1999 година на Щабния колеж на съвместните ВС на САЩ (U.S. Joint Forces Staff College - JFSC) и на Националния университет по отбрана на САЩ (U.S. National Defense University - NDU) и е включен в "Залата на славата" (Hall of Fame) на университета и колежа.

Владее английски, френски, немски и руски език. Женен, с двама сина.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.