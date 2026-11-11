Съпричастни сме със семействата и близките на загиналите и се молим за здравето на пострадалите, каза председателят на НС Михаела Доцова

180 Снимка: БТА

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С минута мълчание депутатите почетоха загиналите във вчерашните верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", при които загинаха 11 души, а 51 бяха ранени и откарани в болници. В пътните произшествия участваха общо 86 превозни средства.

"Вчера България се събуди с тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия". Съпричастни сме със семействата и близките на загиналите и се молим за здравето на пострадалите", каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

"От името на 52-ото Народно събрание изказвам дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и ви моля да почетем паметта им с едноминутно мълчание", добави тя.

Днес е ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите. Сградите на Министерския съвет, Народното събрание, на президентската институция и на Българската народна банка са със спуснати наполовина знамена.

Снимка: БТА

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Парламентът отхвърли предложения за изслушвания във връзка с катастрофите на магистрала "Тракия" и състоянието на "Топлофикация София" ЕАД. Предложенията за включване в проектопрограмата на Народното събрание бяха прочетени от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, предаде БТА.

Отхвърлено беше предложението на "Възраждане" в дневния ред за четвъртък да влезе изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с техническото и финансовото състояние и дейността на "Топлофикация София" ЕАД, последиците от авариите и плановите ремонти за засегнатите абонати, нарастващите задължения на дружеството и резултатите от контрола, упражняван от Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Не беше прието и предложение на "Възраждане" в дневния ред за днес да бъде включено изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Александър Тодоров относно причините за възникналата верижна катастрофа на АМ "Тракия" на 10 ноември 2026 г.

"Всички в тази зала искаме обстоятелствата, свързани с катастрофата, да бъдат изяснени, нашата група не участва в това гласуване, защото днес не е денят за това. Днес е ден на траур и смятам, че трябва да бъде събрана допълнителна информация, да бъдат изслушани допълнителни лица, но нека това да стане другата седмица и с подписите на всички парламентарни групи", каза Божидар Божанов от "Демократична България".

"На председателски съвет днес бяха обсъдени доводите, че днес е ден на траур и че трябва да бъдем смирени. Днес е денят, следващ деня на тежката катастрофа, и все още може би няма данни, евентуално още няколко дни, в които да се съберат такива, ще доведат до по-обективна картина за едно изслушване", каза председателят на парламента Михаела Доцова.

Депутатите приеха предложението на председателя на парламента Михаела Доцова точка пета в дневния ред за днес да стане първо четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесени от "Демократична България", "Възраждане" и Министерския съвет.

В програмата на парламента днес е първо четене на изменения в данъчните закони. Промените бяха разгледани вчера от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

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