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Премиерът Румен Радев обяви пред медиите, че проектобюджетът за следващата година още не е внесен, защото продължават преговорите с Европейската комисия. Целта на правителството е да се запази социалната програма.

Кабинетът "Радев"

"Продължават изключително интензивни разговори с Европейската комисия, защото ние сме твърдо решени в този бюджет, въпреки препоръките, които се дават към нас от ЕК, да запазим социалната програма - да запазим доходите, да запазим увеличението на пенсиите, на доходите, на детските, на майчинските, на повече пари за образование, за здравеопазване, за култура, за спорт. Продължаваме тези много тежки преговори с ЕК", каза Радев пред журналистите.

"Надявам се, че ние ще отстоим нашите виждания за бюджета. Когато сме готови, ще го внесем", добави Радев.

Министър-председателят отговори на поредица въпроси, свързани със злободневни теми.

Запитан ще подкрепи ли кандидатурата на Илияна Йотова за президент, Радев отговори: "Разбира се, че ще подкрепя г-жа Йотова. След като приключим с кмета на Велико Търново, аз ще присъствам на нейното мероприятие."

Премиерът се срещна с кмета на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов. Двамата обсъждат взаимодействието между централната и местната власт и актуални проблеми пред общините.

Премиерът коментира, че не смята, че правителственият пресцентър е сгрешил с публикацията на на думите му от вчера, че в неделя избираме между мира и войната.

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"Не мисля (че пресцентърът е сгрешил - б.р.). Нашият пресцентър вече е дал ясно обяснение и отговор по този въпрос", каза Радев. И се обърна към представителите на медиите: "Спомнете си назад. Могат от моя пресцентър да ви дадат ясни факти, данни и всякакви материали за това как се е процедирало по тези въпроси по времето на министър-председателя Денков."

В понеделник Радев каза: "На изборите в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете". И заради тези негови думи, разпространени и от правителствената информационна служба, от Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев изпратиха сигнал до ЦИК за предполагаема предизборна агитация чрез официалния сайт на правителството. От "Дондуков" 1 вече защитиха публикацията, като посочиха, че пресцентърът е длъжен да информира обществото за позициите на премиера.

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Радев отговори и на въпрос, свързан с насроченото за утре извънредно заседание на парламента. Като точка първа от него се предвижда той да бъде изслушан по действията на изпълнителната власт във връзка с палежа на антените на "Старлинк".

"Винаги съм се явявал, когато българският парламент ме е призовавал. Не постъпвам като министър-председатели, които години не се явяваха в парламента", каза Радев. Но не назова Бойко Борисов по име.

Запитан дали ще бъде приета оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев, Радев заяви, че позицията му остава непроменена. "Вече отговорих на този въпрос в неделя. Нямам какво ново да ви добавя. Чакам резултатите от разследването", добави той. И подчерта, че решенията на правителството трябва да се основават на установени факти, а не на емоционални реакции. "Ние не базираме нашите решения на емоции, а на ясни доказателства и факти. Ние сме правова държава", каза Радев.

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