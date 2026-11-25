Няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране, добави премиерът

1138 Снимка: БТА

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Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно без да привличат инвестиции. Които теглеха заеми без да развиват икономиката, излъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната и доведоха финансите до свръхдефицит и катастрофа. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет в коментар за решението на Европейската комисия от вчера да премине към следващия по-строг етап на процедурата по свръхдефицит за България.

Брюксел ще предложи на Съвета на ЕС да наложи глоба на страната ни, както и да се предприемат стъпки за замразяване на европлащания към България.

По думите на премиера в същото време ЕК оценява положително предприетите от ръководения от него кабинет мерки в Бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси.

"И добрата прогноза на комисията за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс е правилен. Така че няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Нещо повече - ние ще продължим с реформите, с изкореняването на насадените неефективни и корупционни модели", добави Румен Радев.

По думите му вчера Министерството на икономиката е показало на практика как се прави това - с мащабна структурна реформа и закриване на дружества с висок корупционен риск. Премиерът даде за пример дружеството "Монтажи" от ДКК, което "изпи" половин милиард за язовири без вода.

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"Осигуряваме по-голяма прозрачност, по-голяма ефективност и отговорност в публичните предприятия. Затова и връщаме доверието в българската икономика. В политиките, които водим за привличане на преки чуждестранни инвестиции с висока добавена стойност. Връщане на доверието в политическата стабилност в България", добави Радев.

Той припомни, че още на предишното заседание на Министерския съвет е съобщил за ръст на преките чуждестранни инвестиции с над 100% от началото на годината. По думите му този показател продължава да се увеличава.

"Днес ще обявим поредната значима инвестиция, и то във високотехнологичен завод за производство на реактивни авиационни двигатели", съобщи министър-председателят.

Повече подробности за инвестиционния проект ще бъдат представени в 12 ч. от Министерството на икономиката заедно с инвеститорите.

Румен Радев увери, че правителството ще продължи да работи за подобряване на бизнес средата, повишаване на производителността, внедряване на съвременни технологии и привличане на експортно ориентирани производства с висока добавена стойност.

"Това е пътят, по който сме поели, и ще го следваме неотклонно", категоричен беше премиерът. Той подчерта, че целта на кабинета е повишаване на благосъстоянието на българските граждани чрез реален икономически растеж, а не чрез натрупване на нови задължения.

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