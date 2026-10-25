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Става въпрос за преразпределение на пари, каза премиерът Румен Радев относно убийството на Слави Бинев. Министър-председателят говори пред журналисти, след като упражни своето право на глас на президентските избори.

Кабинетът "Радев"

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По думите на премиера, според разследващите най-вероятната версия е, че става въпрос за доста пари, но уточни, че окончателните обстоятелства около престъплението ще станат ясни след приключването на разследването.

"В годините на прехода тези знакови убийства не само, че не се разкриваха, извършителите се прикриваха от полицията и държавата. Сега нещата са коренно различни. За убийството в Пловдив бяха необходими по-малко от 24 часа, за убийството на Слави Бинев - то беше разкрито за по-малко от час, тоест държавата се връща в своите функции, заяви Радев.

По думите му е възможно знаковите убийства да продължат.

"Най-вероятно има такава възможност такива убийства да продължат и за в бъдеще, защото олигархията и подземният свят губят контрол върху обществените поръчки и финансовите потоци в държавата. Когато ресурсите намаляват, противоборствата за преразпределение на тези намаляващи ресурси се изострят", коментира премиерът.

Румен Радев се обърна към всички, които възнамеряват да решават своите проблеми чрез отнемане на човешки живот, и заяви, че държавата ще бъде още по-активна в разкриването им и търсенето на отговорност от извършителите.„

Снимка: БТА

Относно арестите на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов и кмета на община Белица Радослав Ревански, премиерът Румен Радев изрази надежда, че този път и полиция, и разследващи, и най-вече прокуратурата и съдът ще бъдат обективни.

"Показания и разпити се правят на много хора, обвързани с тези обществени поръчки. Призовавам вече за повече смелост и очаквам все повече хора да започнат да говорят. Затова е и притеснението в някои политически лидери, че все повече хора ще започнат да говорят какво се е случило и как се е грабило", заяви премиерът.

 

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