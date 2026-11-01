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Днес българите избраха бъдещето пред миналото. Избраха нормалността, избраха устойчивата и ясна перспектива. Посоката е ясна - няма връщане назад към сглобките и към сенките на миналото от прехода. Това заяви премиерът Румен Радев на брифинг пред журналисти в НДК, на който присъства и Илияна Йотова, която спечели балотажа на президентските избори и стана първата жена, избрана в България за държавен глава

Кабинетът "Радев"

Министър-председателят благодари на всички българи, които въпреки лошото време са отишли до урните и са гласували, както и на младите структури на "Прогресивна България" за това, че за изключително кратко време са постигнали невероятен резултат, и че в тази "истерия" са водили достойна и позитивна кампания.

"Аз съм убеден, че ще бъдете достоен президент на България в тежките времена, в които ви е отредено да носите тази нелека отговорност", обърна се Радев към Илияна Йотова.

Премиерът изтъкна, че тези избори потвърждават правилността на курса, който правителството е поело и са насърчение за още по-решителни и ефективни реформи.  

Той коментира и твърденията за отлив на подкрепа от "Прогресивна България", като отправи критика към политическите коментатори, които според него са направили прибързани заключения преди окончателното отчитане на изборните резултати.

"Аз няма да се впускам в теорията за приливите и отливите. Те имат своето научно обяснение, но все пак хората, които изляха какви ли не спекулации и коментари по студиата, и то хора интелигентни, моят прост съвет е: изчаквайте първо резултатите и после говорете за отливите. Защото ние имаме над един милион гласа. И то на президентски избори, не на парламентарни", заяви Румен Радев. 

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В отговор на въпрос дали се притеснява от евентуални протести срещу правителството при разглеждането и приемането на бюджета, министър-председателят каза, че правото на протест е част от демокрацията, но не бива всяко обществено недоволство да се превръща в основание за предсрочни избори.

Снимка: БТА

"Явно някои хора вече имат доста изкривена представа за демокрацията и за изборите - парламентарни и президентски - в една парламентарна република. Ако следваме тази логика, разбира се, всеки е свободен да протестира за нещо. Хора протестират за слънцето, хора протестират за растенията, Асен Василев ще протестира докрай за бюджета, но това не означава, че ние трябва на всеки четири или пет месеца да правим нови избори, защото някои протестират", категоричен бе Румен Радев и заключи: 

"Нека уважаваме демокрацията. Има хора, които се кълнат в демокрацията, но не я спазват".

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