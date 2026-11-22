В Рияд високо ценят политическата стабилност и дългосрочния управленски хоризонт на българското правителство, което дава доверие и увереност на инвеститорите, отбеляза премиерът

36 Снимка: МС

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Амбицията на правителството да модернизираме България чрез привличане на стратегически инвестиции има вече своя партньор в лицето на Саудитска Арабия. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си в Рияд с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС).

В Рияд високо ценят политическата стабилност и дългосрочния управленски хоризонт на българското правителство, което дава доверие и увереност на инвеститорите да реализират общи проекти с България, а възможностите на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия са наистина огромни, отбеляза българският министър-председател.

По време на разговорите са били обсъдени двустранното сътрудничество в енергетиката, създаването на индустриални паркове, производствата с висока добавена стойност, туризмът, градоустройството, отбранителната индустрия и дигитализацията, допълват от МС.

През следващите седмици експертни екипи от Саудитска Арабия ще посетят България, за да преминем към планиране и реализация на конкретни проекти, посочи премиерът. Румен Радев отбеляза също така, че скоростта и мащабите, с които Саудитска Арабия се променя и модернизира, са наистина впечатляващи и публикувана наскоро класация на ООН определя Саудитска Арабия като световен лидер в дигиталната трансформация и електронното управление.

Снимка: МС

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Радев подчерта, че Саудитска Арабия е ключов партньор на България и ЕС в Близкия изток с решаваща роля за гарантиране на сигурността и стабилността. Българският премиер и принц Мохамед бин Салман споделяли общо виждане, че именно свързаността е ключовия фактор за тяхното постигане и за икономическото развитие.

Във връзка с това премиерът Радев е поканил принц Мохамед бин Салман да участва в Срещата на върха за свързаността, на която България ще бъде домакин на 8 април следващата година заедно с Европейската комисия. В този контекст Радев е посочил ключовата роля на Саудитска Арабия за доставката на енергийни ресурси чрез бъдещия железопътен коридор през Ирак, Сирия и Турция към България и останалата част на Европа. Освен това българският премиер е изтъкнал и възможността за реализацията и на много други проекти в областта на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност.

Снимка: МС

"Благодаря на Негово Кралско Височество принц Мохамед бин Салман за поканата за официалното посещение в Саудитска Арабия и изключително топлото гостоприемство", заяви още Радев.

По думите на премиера срещата с принц Мохамед бин Салман потвърждава и общата воля от разговора им м.г. на Форума за инвестиции в бъдещето двустранният диалог на най-високо равнище да води към по-прагматично сътрудничество между двете държави.

Снимка: МС

По-рано през деня в Рияд се състояха и двустранни срещи на български министри с техни саудитски колеги.

Премиерът Румен Радев пристигна вчера на официално посещение в Саудитска Арабия. В столицата В Рияд той беше посрещнат от д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби, министър на търговията на Кралство Саудитска Арабия и член на Съвета по икономически въпроси и развитие.

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