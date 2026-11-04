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Реалният бюджетен дефицит на България за 2025 г. е бил "много над 3%", но е бил прикриван чрез счетоводни трикове и финансов разгул, за да влезем в еврозоната. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, позовавайки се на три одитни доклада на Сметната палата преди официалното представяне на проектобюджета за 2027 г.

Кабинетът "Радев"

"Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите. За разлика от манипулациите, точно преди официалното обявяване на бюджета за 2027 година излязоха трите одитни доклада на Сметната палата със съкрушителна диагноза за предишно управление", заяви Радев и продължи:

"Финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 година много над 3% - реален, но прикрит, за да можем да влезем в еврозоната. Огромни натрупани неразплатени задължения, които се стовариха върху бюджета за 2026 година и ще продължават да тежат и на бюджета за 2027 година".

В тази връзка Радев отхвърли обвиненията около пенсионната система и подчерта, че са "несъстоятелни истериите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб".

По думите му, въпреки тежкото наследство, кабинетът предприема решителна крачка "към възстановяване на бюджетната дисциплина и преодоляване на наследения свръхдефицит, към изпълнение на поетите ангажименти за повишаване на доходи и пенсии, за подкрепа на децата, семействата, учениците, студентите, младите лекари и социално слабите".

Той акцентира и върху осигуряването на средства за стратегически сектори като отбрана, здравеопазване, образование, наука и иновации.

Министър-председателят коментира и решението на КЕВР за 32% скок в цената на природния газ за ноември. Той припомни, че регулаторът е независим и правителството не се меси в работата му и че цените на тока и парното няма да се вдигат за този сезон.

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"Въпреки чувствителното увеличение, регулаторът взе решение да не се увеличават цените на парното и на тока за битовите потребители до края на отоплителния сезон. И въпреки това увеличение цената на газа за България остава с близо 40% по-ниска от европейския борсов индекс TTF и това способства за запазване на конкурентоспособността на българския бизнес. Правителството ще подкрепи това решение със своите механизми и повтарям още веднъж - цената на тока и парното няма да се увеличава", категоричен беше Румен Радев.

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