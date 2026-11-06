Разходите растат всяка година стремително, а същите хора, които се движеха по тази траектория, ни казват сега "свивайте" и "режете"

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"Бюджет 2027 е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем. За нас е най-важно да пречупим посоката, тази траектория, която ни води към пропастта" - това заяви премиерът Румен Радев при представянето на макрорамката на държавата в аулата на УНСС, където присъстват и всички министри и депутати на "Прогресивна България".

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Премиерът започна с отговор на обвиненията на опозицията, която нарочи властта, че е предложила тайно до ЕК намаляване на пенсионните вноски във втория стълб и прехвърлянето им в НОИ, огласено най-напред от "Да, България". Управляващите отрекоха, а Ивайло Мирчев извади документ от кореспонденцията на МФ с Брюксел и постави ултиматум за отговор до 24 часа дали това е истина.

Радев нарече това "брилянтен кризисен пиар" от страна на опозицията. И се обърна към своите съпартийци от ПБ, като подчерта, че трябва да се учат от опозицията как се прави пиар, който е заглушил финансовото наследство на държавата, оставено от предишните управляващи и изнесено в същия ден от Сметната палата.

"Искам да изкажа своето възхищение от нашата парламентарна опозиция. Те направиха един брилянтен кризисен пиар - като за учебник, невероятен успех. Взеха един хвърчащ лист, една анонимка, едно листче, без подпис, без печат, без входящ и изходящ номер", констатира Радев.

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По думите му по този начин опонентите на управляващите в НС са създали "невероятна истерия", "обладаха всички медии и изключително успешно убиха трите доклада на Сметната палата, зад които стоят хиляди протоколи, договори, платежни, фактури". В същото време Радев подчерта, че тези одити на Сметната палата, показали как сме натрупали дефицита, всъщност представляват именно резултатът от управлението на сегашната опозиция.

"Това е тяхното наследство. Учете се, уважаеми колеги, как се постига такъв невероятен успех", призова премиерът депутатите и министрите на ПБ.

Докато говореше, Радев показваше на голям екран в залата слайдове, от които се видяха финансовите данни на разходи и приходи през последните няколко години, натрупани от предишните правителства.

"Всяка година разходите растат застрашително. И сега на нас ни казват - "свивайте разходите". Същите хора, които се движеха по тази траектория, ни казват - "свивайте". Добре, а вие защо не свихте?", обърна се към опозицията Радев.

И попита точно от кои сектори сегашната власт да свива разходи. "Казват - "режете тази администрация". От 2016 г. централната администрация само расте. А вие защо не рязахте? Тези, които ни казват "режете", ще застанат пред първия съкратен и ще го поведат на бунт. Бюджетът е и морал", заключи Радев.

Радев обясни и защо правят представянето в УНСС, като изтъкна, че за правителството е важен диалогът с хората, с икономистите, с преподавателите и студентите, като изтъкна, че този бюджет ще извърви всички законови процедури. Не скри, че е сетнал за подходяща аулата на университета за аудиовизуалното представяне на параметрите.

Снимка: БТА

"Нашата цел е една - българите да живеят по-добре, да живеят по-сигурно. Не тръгваме с този бюджет от нищото и на чисто. Той е функция на вече утвърдени политики, като финансова дисциплина. Резултатът от растящ дефицит - 4%", посочи Радев, като цитира данните на Евростат. Добави към картината и "растящ главоломно държавен дълг, който все по-трудно покрива значението на приходите спрямо разходите".

Радев каза още, че инфлацията е реална, а целта на управляващите е да сведат дефицита до под 3% до 2028 г., като успоредно с това започнат да намаляват външния дълг. Премиерът обобщи, че демографията е фокус за правителството, а в редица сектори ще се наложат съкращения.

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