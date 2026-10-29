Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

"Ще очакваме да възстановите чувството на справедливост в нашето общество - от това хората със скъпи черни коли да не погазват законите по пътищата, до това корупцията по високите етажи на властта да не остава безнаказана. Очакваме да върнете доверието в институциите, да им помагате, да показвате заедно, че те работят в интерес на българските граждани, а не на сенчести кръгове", заяви премиерът Румен Радев пред завършващите курсанти от випуск 2026 във факултетите "Полиция" и "Пожарна безопасност и защита на населението" в Академията на МВР.

Кабинетът "Радев"

Всички снимки вижте ТУК

Премиерът участва в церемонията по връчването на дипломите в Академията.

"Ако искаме България да се развива като свободна, демократична европейска държава, трябва да съхраняваме, да укрепваме нашия обществен ред и сигурност. А днес получават дипломите си хората, на които ще разчитаме в бъдеще за нашата сигурност, ред и спокойствие", посочи министър-председателят.

Радев изтъкна също така силната опора, която МВР трябва да бъде за българските граждани в трудните моменти на кризи и бедствия.

 

"Знам, че няма да ви е лесно. Ще бъдете подлагани на опасности, вероятно и на изкушения. За съжаление историята на МВР помни и случаи, в които ваши бивши колеги преминаваха на тъмната страна. Не губете посока. Искрено Ви съветвам: не го правете, защото не си струва. Да служиш на Родината е по-трудният път, но по-благороден и по-достоен", обърна се премиерът Радев към випускниците и изрази своята подкрепа към тях и към МВР. 

Радев: Пеевски и Борисов се изнервят - не могат да диктуват на правителството
Виж още Радев: Пеевски и Борисов се изнервят - не могат да диктуват на правителството

Премиерът Радев припомни, че ако преди години убийствата не се разкриваха, дори се прикриваха, днес те вече се разкриват светкавично. Разкриват се закононарушения, кражби, нарколаборатории, нелегални фабрики за цигари.

Министър-председателят акцентира и върху активната работа на МВР в борбата срещу купуването на гласове, за прекратяване на "войната" по пътищата и за охрана на българските граници.

Румен Радев изрази своята признателност към ръководството и преподавателите от Академията и поздрави родителите на випускниците. "Пожелавам Ви да носите с чест и достойнство униформата, да служите вярно на България и на добър час", обърна се в заключение министър-председателят към курсантите от тазгодишния випуск.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи Лайф
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи
28610
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки) Корнер
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки)
22027
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ Бизнес
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ
3573
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът IT
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът
885
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов Impressio
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов
11020
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име" URBN
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име"
3857
Последната разделена столица на света Trip
Последната разделена столица на света
8539
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго Вкусотии
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго
1249
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации Zodiac
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации
2692
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември Времето
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември
3949