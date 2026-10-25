Румен Радев: Искат да легализират сглобката. Компромати и инсценировки отблъснаха гражданите
"Колкото по-масов е вотът, толкова по-голяма е легитимността. Излезте и гласувайте!", призова премиерът
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Премиерът Румен Радев призова гражданите да гласуват, въпреки че "компромати, инсценировки" в една "кална кампания" са отблъснали част от хората. Коментара си той направи веднага след като даде своя вот за президент на България.
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"Тази кампания беше базирана, особено от някои от кандидатите и политическите сили, на компромати, на инсценировки, на изобщо на кална кампания. Затова и отблъснаха доста гражданите. Другото, което според мен демобилизира гражданите, това е чувствителната преднина между първия и втория по социологическите проучвания, която дава успокоение в единия лагер и обреченост може би в другия. Затова призовавам пак: излезте и гласувайте!", каза министър-председателят.
По отношение на исканията за оставка на председателя на НС Михаела Доцова след инцидента със Соня Колтуклиева, той коментира, че "политическите партии в опозиция в българския парламент работят все по-координирано помежду си, но се срамуват да го признаят".
"И когато те видяха тази провокация, истеризираха я до максимално възможната степен с надеждата да се вдигне една обществена вълна на възмущение и зад тази димка те вече да легализират пред обществото своята сглобка с искането на оставката на председателя на Народното събрание. Този план пропадна категорично", заяви Румен Радев.
Той изрази разочарование от ниската избирателна активност в началото на вота и отново призова гражданите "да излязат да гласуват, защото легитимността на нашите институции произтича от нашия вот. Колкото по-масов е вотът, толкова по-голяма е легитимността".
Румен Радев каза още, че е гласувал за това "да имаме действена и отговорна пред българските граждани президентска институция. За това националният интерес да бъде императив за всички институции". Той подчерта като много важно "в тези непредвидими времена да имаме президент със знания, с опит, президент с ясни позиции, с принципи и с готовност да ги отстоява".
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Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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