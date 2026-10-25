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Премиерът Румен Радев призова гражданите да гласуват, въпреки че "компромати, инсценировки" в една "кална кампания" са отблъснали част от хората. Коментара си той направи веднага след като даде своя вот за президент на България.

Президентски избори 2026

"Тази кампания беше базирана, особено от някои от кандидатите и политическите сили, на компромати, на инсценировки, на изобщо на кална кампания. Затова и отблъснаха доста гражданите. Другото, което според мен демобилизира гражданите, това е чувствителната преднина между първия и втория по социологическите проучвания, която дава успокоение в единия лагер и обреченост може би в другия. Затова призовавам пак: излезте и гласувайте!", каза министър-председателят.

По отношение на исканията за оставка на председателя на НС Михаела Доцова след инцидента със Соня Колтуклиева, той коментира, че "политическите партии в опозиция в българския парламент работят все по-координирано помежду си, но се срамуват да го признаят".

"И когато те видяха тази провокация, истеризираха я до максимално възможната степен с надеждата да се вдигне една обществена вълна на възмущение и зад тази димка те вече да легализират пред обществото своята сглобка с искането на оставката на председателя на Народното събрание. Този план пропадна категорично", заяви Румен Радев.

Той изрази разочарование от ниската избирателна активност в началото на вота и отново призова гражданите "да излязат да гласуват, защото легитимността на нашите институции произтича от нашия вот. Колкото по-масов е вотът, толкова по-голяма е легитимността".

Румен Радев каза още, че е гласувал за това "да имаме действена и отговорна пред българските граждани президентска институция. За това националният интерес да бъде императив за всички институции". Той подчерта като много важно "в тези непредвидими времена да имаме президент със знания, с опит, президент с ясни позиции, с принципи и с готовност да ги отстоява".

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