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Европа трябва да участва в преговорите за Украйна, без нея не може да има нова архитектура на сигурността, заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Дъблин, където участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност и в неформално заседание на лидерите на Европейския съвет. Във форумите, които са на 12 и 13 ноември, участват около 50 европейски държавни и правителствени ръководители.

Кабинетът "Радев"

"Европа трябва да има свое място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна. Без участието на европейските държави не може да бъде изградена нова система за сигурност на континента", бяха точните думи на Радев. Според него разговорите между Съединените щати и Русия не са достатъчни, за да бъдат решени въпросите, свързани с дългосрочната сигурност на континента.

"Трябва да защитаваме интереса на Украйна, трябва да сме сигурни, че Русия е уверена в своите интереси. Само вземайки предвид интересите и опасенията на двете държави, можем да сме сигурни за стабилността на мира", каза Радев.

Европа трябва да се бори повече за отстояването на интересите си, категоричен е премиерът.

Запитан кой би могъл да представлява Европа в евентуални преговори, Радев посочи, че Европейският съвет трябва да вземе необходимото решение. Според него Европейският съюз вече разполага с институции, които могат да осигурят представителство в дипломатическия процес - Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент.

Журналистите поискаха коментар по претенциите на Русия, свързани с източния фланг на НАТО и появили се информации, че Москва настоява Алиансът да се върне в границите си от преди 1997 г. Премиерът Радев бе категоричен: "Това е нереалистична, немислима позиция! Това е невъзможно."

Радев продължи, че не може "държави, които самостоятелно са избрали към кои международни съюзи да принадлежат, да бъдат принуждавани чрез външен натиск да променят решението си". Според премиера решенията трябва да се търсят чрез дипломация, а не чрез налагане на ограничения върху суверенния избор на отделните страни.

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В първия ден държавни и правителствени ръководители от целия континент обсъждат изграждането на конкурентоспособна Европа (иновации, свързаност и енергия на достъпни цени) и осигуряването и защитата на демократична Европа. Общата тема на срещата е "Европа - силна, сигурна и свързана", съобщи БНТ.

"Днес е денят за европейската политическа общност. Ако искаме да постигнем целите за силна, сигурна, просперираща Европа, трябва да има сигурност и стабилност в тези региони. И това именно е смисълът да обменим идеи как и по какъв начин да постигнем тези цели. И голямата тема днес е конкурентоспособност", каза пред представителите на медиите Радев.

Румен Радев акцентира върху това, че България ще бъде домакин на европейски форум за свързаност.

Министър-председателят открои конкурентоспособността като една от водещите теми на срещата в Дъблин. По думите му икономическото развитие на Европа зависи от иновациите, транспортната и енергийната свързаност, достъпните цени на енергията и защитата на демократичните ценности.

Радев заяви, че България има възможност да играе важна роля в тези процеси благодарение на географското си положение и политиката за развитие на регионалните връзки. Той съобщи, че страната ни ще бъде домакин на европейска среща, посветена на свързаността, която ще бъде организирана съвместно с Европейската комисия през следващата година.

"Имаме шанса нашето стратегическо географско разположение да се превърне в стратегическо предимство", посочи премиерът, цитиран от Нова телевизия.

Радев обяви, че му предстои разговор с президента на Азербайджан Илхам Алиев, чиято основна тема ще бъде задълбочаването на енергийното партньорство между двете държави. Освен доставките на природен газ, България проявява интерес и към развитието на зелен енергиен коридор, който да свързва Азербайджан, Грузия, Турция и България. Премиерът припомни, че страната ни е предложила разширяване на подобна енергийна свързаност по време на климатичната конференция COP29 в Баку. Той изрази надежда Азербайджан да увеличи доставките на природен газ не само за България, но и за други европейски държави.

Сред предстоящите разговори на премиера е и среща с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Радев подчерта значението на организацията за защитата на демокрацията, човешките права и върховенството на закона.

Той заяви, че отново ще постави въпроса за отношението на властите в Република Северна Македония към гражданите с българско самосъзнание. По думите му положението не се подобрява: "Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават"

Министър-председателят коментира и значението на запазването на културната идентичност на българските общности зад граница, като открои въпроса за административното обособяване на района на Тараклия в Молдова.

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