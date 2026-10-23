Ако такова поведение беше проявено в други страни, щеше да има много по-тежки последици, посочи депутатът от "Прогресивна България" и бивш шеф на НСО

4954 Снимка: Кадър Нова телевизия

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"Инцидентът с НСО и журналиста Соня Колтуклиева има две страни. От една страна, поведението ѝ, според мен, се разминава със сериозната журналистика. Да отваряш врата на охраняемо лице - това не е нормална позиция в журналистиката. Ако такова поведение беше проявено в други страни, щеше да има много по-тежки последици. От друга страна, очевидно в НСО има пропуски".

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" (ПБ) и бивш шеф на Националната служба за охрана (НСО) Румен Миланов в ефира на "Пресечна точка" по Нова телевизия.

Миланов попита риторично защо изобщо подобно лице е било допуснато до колата, а също и защо водачът не е заключил веднага вратите.

"Бих дефинирал лицето като "мека опасност" спрямо Михаела Доцова. Затова трябваше да има съответната реакция от страна на служителите на НСО, която да отговаря на степента на опасност. Разследването ще покаже повече по случая", посочи народният представител.

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По думите му искането на Колтуклиева да зададе въпрос на председателя на Народното събрание, няма нищо общо с последвалата ситуация. "Има регламент, по който НСО се справя с журналисти. Съгласно законовата уредба НСО е длъжно да се грижи за председателя на Народното събрание. Действията на г-жа Колтуклиева са неправомерни по отношение на охраната", категоричен е Миланов.

Депутатът коментира и задържането на служителя на НСО по този случай. "Знам, че е опитен. Ако зависи от мен, не бих му сложил белезниците, защото имаме събитие, което тепърва ще се изяснява - дали има последствия от неговото действие и какви са нараняванията на Колтуклиева", подчерта Румен Миланов.

Сутринта президентът Илияна Йотова поиска оставката на ръководителя на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев "Оставката му може да бъде поискана по-скоро от политически съображения, а не чисто функционално. Той ще бъде освободен, ще дойде следващият ръководител и тогава възниква въпросът как той ще отреагира пропуските. Аз бих оставил сегашния шеф и бих му направил забележка да вземе мерки, за да не се допускат подобни ситуации", коментира Румен Миланов. И обясни, че при подобна ситуация най-важното правило е НСО да изведе по най-бързия начин охраняемото лице.

По-късно президентът Йотова съобщи, че ген. Емил Тонев е депозирал оставката си като ръководител на НСО.

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