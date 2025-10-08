Лидерът на ГЕРБ нарече предложението "глупост", а този на ДПС-НН очаква "Румен" "на терена"

Лидерът на СДС Румен Христов предложи законодателна промяна, която да забрани на държавния глава да участва в политиката до две години след края на мандата му. Минути по-късно, в кулоарите на парламента, идеята беше категорично отхвърлена първо от Бойко Борисов, който я определи като "глупост", а след това и от Делян Пеевски.

Коалиционният партньор на ГЕРБ направи предложението си в сутрешния блок на БНТ "Денят започва". Той го определи като "период на охлаждане" и заяви, че подобно ограничение е практика в демократичните държави за министри и еврокомисари.

"Това е възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия", обясни Христов.

Според него причината за предложението е поведението на настоящия държавен глава Румен Радев. "Президентът е иззел изцяло ролята на човека-опозиция. До голяма степен се занимава с това да критикува мнозинството и пропуска да върши част от своите задължения", заяви лидерът на СДС. Той уточни, че предложението не е насочено лично срещу Радев, като добави: "Президентът има право да се занимава с политика, но не и да използва институцията за бъдещ политически проект."

Коментарът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов беше еднозначен: "Това е глупост! Не само че не е позиция - глупост!".

Той направи паралел със законодателна промяна от миналото. "Навремето беше същото. Виждам едно повторение на историята, а то винаги е по-гротескно. Навремето правиха закон, ако си спомняте, кмет да не може да бъде лидер на партия. Правиха го, за да не мога аз да направя ГЕРБ. И какво се случи? Обратното", каза той.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че подобни идеи трябва да се обсъждат предварително. "Предполагам, Румен Христов нещо такова си е мислил, но това е най-голямата глупост, която може да си помисли някой. Много го уважавам, но когато се говори подобно нещо, би трябвало да се съгласува - дали въобще е мислимо, дали трябва да се казва такова нещо, защото възниква въпросът", допълни Борисов.

Пред журналисти в Народното събрание говори и лидерът на ДС-НН Делян Пеевски. Той също се обяви "твърди против" предложението на Румен Христов.

"Румен (бел.ред. - президентът Радев) да излиза, да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари, които заграби от българските граждани в последните 5 години. Искам го на терена. Ще бъда против да не си направи партията", коментира Делян Пеевски.

