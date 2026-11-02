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Румънският президент Никушор Дан поздрави Илияна Йотова за победата на изборите в България.

"Поздравления за Илияна Йотова по повод избирането ѝ за президент на България. Очаквам с нетърпение да продължим тясното си сътрудничество и да задълбочим връзките между нашите страни", написа Дан в официалния си профил в социалната мрежа Екс.

"Като съседи, партньори в ЕС и съюзници в НАТО можем да постигнем много заедно за сигурността и развитието на нашия регион, като започнем от Черно море. Очаквам скоро да посрещна президента Йотова в Румъния", заяви още румънският президент.

По-рано поздравления към Йотова дойдоха и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

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"Поздравления за Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори. Очаквам да продължим съвместната ни работа - от сигурността и отбраната, до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост. За силна България в силна Европа", написа Фон дер Лайен в официалния си профил в "Екс".

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