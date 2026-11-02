Румънският президент поздрави Илияна Йотова за победата на изборите
Очаквам скоро да посрещна президента Йотова в Румъния, заяви Никушор Дан
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Румънският президент Никушор Дан поздрави Илияна Йотова за победата на изборите в България.
"Поздравления за Илияна Йотова по повод избирането ѝ за президент на България. Очаквам с нетърпение да продължим тясното си сътрудничество и да задълбочим връзките между нашите страни", написа Дан в официалния си профил в социалната мрежа Екс.
"Като съседи, партньори в ЕС и съюзници в НАТО можем да постигнем много заедно за сигурността и развитието на нашия регион, като започнем от Черно море. Очаквам скоро да посрещна президента Йотова в Румъния", заяви още румънският президент.
Congratulations to @IlianaIotova on her election as President of Bulgaria! I look forward to continuing our close work together and to deepening cooperation between our countries. As neighbours, EU partners and NATO allies, there is much we can do together for the security and development of our region, starting with the Black Sea. I look forward to welcoming President Iotova to Romania soon.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 2, 2026
По-рано поздравления към Йотова дойдоха и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
"Поздравления за Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори. Очаквам да продължим съвместната ни работа - от сигурността и отбраната, до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост. За силна България в силна Европа", написа Фон дер Лайен в официалния си профил в "Екс".